EdF : Presnel Kimpembe regrette le manque d'efficacité contre la Hongrie

Ce samedi, l'équipe de France a été tenue en échec à la Puskas Arena par la Hongrie (1-1). Après deux journées dans ce groupe F très relevé à l'Euro 2020, les Bleus affichent quatre points au compteur et joueront leur qualification face au Portugal lors de la troisième et dernière levée de cette phase de poules. Interrogé à l'issue du match nul face aux Hongrois après une partie éprouvante sous la chaleur de Budapest et dans un stade à guichets fermés, Presnel Kimpembe a livré son ressenti sur cette rencontre.

« Ce qu'il a manqué ? Je dirais de l'efficacité en première (période). On a eu des actions et des opportunités pour marquer. Après, on tombe sur une belle équipe hongroise qui a joué avec ses tripes, avec son cœur, dans un stade qui est le leur, avec leurs supporters, donc forcément, ça a été un match très compliqué. C'est un match qui a été compliqué. C'est vrai qu'il y avait la chaleur mais ça a été la même chose pour les deux équipes. Le match a été compliqué. Ça a été dur physiquement. Le plus important est qu'on a pas perdu et qu'on a réussi à prendre quand même un point. On aurait aimer la victoire, mais voilà il faut Il faut positiver, il faut rester prêts et focus pour le prochain match », a ainsi confié le défenseur central du PSG, crédité d'un 6 dans nos colonnes, au micro de TF1.