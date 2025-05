Liga : Valence écrase Getafe et se rapproche de l’Europe

Qu’il semble loin le début de saison où Valence se demandait s’il allait encore devoir se battre pour le maintien… Sur une impressionnante série de neuf rencontres sans défaite, les Valencians se présentaient en confiance à domicile face à Getafe, s’appuyant sur une attaque bien rodée qui fait du mal à tout le championnat. Et dès l’entame, on a eu l’illustration de cette attaque. À la réception d’un long ballon en profondeur, Luis Rioja centre parfaitement au sol pour Hugo Duro, fauché dans la surface par Alderete. Huit minutes de jeu, et déjà Valence faisait la course en tête après la transformation du penalty par Pepelu (1-0, 8e). Et alors qu’on pensait Getafe enfin rentré dans la rencontre, les Madrilènes se créant même une belle opportunité par Alderete sur coup franc qui manque de se racheter (13e), Diego Lopez profitait d’une perte de balle de la défense des visiteurs pour fusiller David Soria, battu au premier poteau (2-0, 18e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Valence 45 35 -8 11 12 12 43 51 13 Getafe 39 35 -3 10 9 16 31 34

Mais le calvaire n’était pas terminé pour Getafe. Sur un énième ballon long, la défense des hommes de Bordalas prenait à nouveau l’eau dans son dos, et c’est à nouveau Hugo Duro qui était déséquilibré, cette fois-ci par Domingos Duarte. Nouveau penalty, nouveau tireur cette fois-ci avec Duro lui-même, mais sentence similaire (3-0, 37e). En seconde période, les locaux géraient leur confortable avance, passant proche de quadrupler la mise sur une tête d’un Hugo Duro intenable au retour des vestiaires, qui manquait de peu le cadre (56e). Avec ce succès, Valence met la pression sur Vallecano et le Celta Vigo, les seconds jouant leur antépénultième match contre Séville cet après-midi.