EdF : Didier Deschamps ne s'inquiétait pas pour Antoine Griezmann

Pointé du doigt après son penalty manqué et sa prestation mitigée en Suède (0-1, 1ère journée de Ligue des Nations), Antoine Griezmann (28 ans) a rectifié le tir contre la Croatie (4-2), avec un but et une passe décisive pour Dayot Upamecano. De quoi rassurer Didier Deschamps ? Pas franchement puisque le sélectionneur de l'équipe de France n'était pas spécialement inquiet.

«Antoine, je le connais, j'ai échangé avec lui, il avait besoin, après le premier match, de trouver son rythme. Il n'est pas encore au top physiquement, je me doutais qu'il allait faire beaucoup mieux aujourd'hui (mardi). Il a une bonne relation technique avec Anthony (Martial), notamment, il a mis du liant. C'est lui. En club, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais avec nous, l'équipe a besoin d'Antoine à ce niveau-là», a-t-il glissé.