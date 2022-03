FC Porto - OL : les compositions sont tombées

Début de la phase aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa avec un choc entre le FC Porto et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les Dragons optent pour un 4-4-2 avec Diogo Costa comme dernier rempart derrière Joao Mario, Pepe, Chancel Mbemba et Zaidu Sanusi. L'entrejeu est composé d'Otavio, Vitinha, Mateus Uribe et Pepê Aquino. Enfin, Mehdi Taremi et Evanilson sont associés en attaque.

De son côté, l'Olympique Lyonnais opte pour un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages. Devant lui, Léo Dubois, Thiago Mendes, Castello Lukeba et Emerson Palmieri forment la défense. Le double pivot est composé de Maxence Caqueret et Tanguy Ndombélé. Seul en pointe, Moussa Dembélé est soutenu par Romain Faivre, Lucas Paqueta et Karl Toko-Ekambi.

Les compositions

FC Porto : Costa - Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi - Otavio, Vitinha, Uribe, Pepê - Evanilson, Taremi

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Mendes, Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombélé - Faivre, Paqueta, Toko-Ekambi - Dembélé