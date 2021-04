Le FC Metz se frotte déjà les mains grâce à son grand espoir Pape Sarr

Avec Pape Sarr, le FC Metz tient dans ses rangs un futur grand talent. Problème, le club mosellan ne devrait pas le conserver bien longtemps. Arrivé en France en septembre 2020, il effectue ses premières apparitions en Ligue 1 dès novembre après avoir signé un contrat de 5 ans. Entré en jeu contre Brest puis l'OL, le Sénégalais de tout juste 18 ans retourne sagement sur le banc, l'acclimatation se compliquant un peu, avant d'éclater au grand jour en 2021. C'est à partir de là qu'il devient un indéboulonnable de Frédéric Antonetti, lequel tente autant de le protéger que de le faire progresser.

Depuis le début de l'année, il est titulaire au milieu aux côtés de Maïga. Capable d'évoluer devant la défense, en meneur reculé, en relayeur, ou encore dans un rôle de box-to-box, on l'a même vu prendre le côté à quelques reprises. Ses deux buts en 18 rencontres de championnat (dont 14 titularisations) montrent qu'il est aussi adroit face au but. Bien évidemment, ses performances ne passent pas inaperçues. Sarr tape dans l'œil de tout le monde et fait déjà l'objet d'intenses convoitises.

Antonetti veut le garder mais...

L'Équipe dévoilait il y a quelques jours que Julien Fournier s'était renseigné pour l'OGC Nice. Le Gym est loin d'être le seul puisque l'OL s'intéresse à lui, tout comme l'AS Monaco. À l'étranger aussi, on commence à s'activer car le Daily Mail révèle aujourd'hui que pas mal de clubs anglais sont sur les rangs, et pas des moindres. Après Newcastle, c'est Everton et Aston Villa qui se penchent sur le garçon mais la lutte va être terrible avec Manchester United et même Chelsea qui rôdent. Antonetti pourra difficilement lutter malgré ses récentes déclarations.

«Laissez Pape Sarr tranquille. Laissez-le grandir. Il a encore beaucoup de progrès à faire dans tous les domaines. Il a un gros potentiel pour faire une grande carrière. Tout le monde reconnaîtra qu’il a un grand talent. J’essaie de lui amener mon expérience, le corriger et le faire progresser. Il a des progrès à faire, comme tout joueur de 18 ans. C’est un gamin qui a quitté ses parents. Il ne faut pas le perturber.» La direction des Grenats ne voit pas les choses de la même manière. Avec autant de prétendants sur l'ancien pensionnaire de Génération Foot, la presse anglaise évoque déjà un transfert record à 30 M€...