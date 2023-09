Espagne : la charnière centrale française de la Roja cartonne

La suite après cette publicité

Aymeric Laporte et Robin Le Normand. Aussi curieux que ça puisse paraître, c’est bel et bien la charnière centrale de la sélection espagnole, et non celle des Bleus ou de quelconques clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. En difficulté pour former des défenseurs centraux de qualité depuis les retraites ou les retraites internationales de joueurs comme Carles Puyol, Sergio Ramos ou Gerard Piqué, l’Espagne a décidé de piocher dans le vivier français pour renforcer son arrière-garde. Joueur de la Roja depuis l’Euro 2020 (disputé en juin 2021, NDLR), Aymeric Laporte a vu le défenseur de la Real Sociedad le rejoindre ces derniers mois.

Des joueurs nés français qui ont reçu la nationalité espagnole par la suite. Il faut tout de même signaler que les deux hommes ont grandi footballistiquement au sein du pays de Cervantes. Aymeric Laporte est ainsi arrivé en Espagne au moment où il a fêté ses 16 ans, alors que le Breton Robin Le Normand a quitté Brest pour la Real Sociedad à 19 ans, épaulé par Eric Olhats qui s’était plus tôt chargé de faire venir un certain Antoine Griezmann au sein de l’écurie basque. Si le premier cité a rejoint l’Arabie saoudite après avoir eu peu de temps de jeu à Manchester City, RLN lui fait partie des tout meilleurs défenseurs du championnat espagnol.

Des prestations convaincantes

Et depuis ce match face à l’Italie en demi-finale de la Ligue des Nations le 15 juin dernier, les deux hommes sont les deux titulaires en défense centrale. Surtout, les deux joueurs franco-espagnols sont performants. Complémentaires dans la mesure où Laporte a un profil de général, plus dans la lecture et l’anticipation, alors que Le Normand va plus au duel et au choc. Mais ils ont aussi deux styles qui correspondent à merveille à ce que veut Luis de la Fuente, à savoir deux défenseurs tout à fait capables de relancer, de prendre des initiatives et d’être à l’aise loin de leur surface. Bien que nés en France, leur formation et/ou leur post-formation en terres ibériques leur a inculqué cet ADN plus proche des préceptes de jeu à la mode de l’autre côté des Pyrénées.

En quatre rencontres avec ce duo à la sauce bien française, la Roja n’a d’ailleurs encaissé que deux buts, dont un sur pénalty, en jouant face à des équipes de niveau assez hétérogène il faut le dire : l’Italie, la Croatie, la Géorgie et Chypre. Luis de la Fuente semble en tout cas avoir trouvé sa charnière titulaire pour les prochaines compétitions, même si les deux néo-Espagnols devront tout de même se méfier de la concurrence. En cas de bonnes prestations en Premier League, Pau Torres (Aston Villa), souvent titulaire ces dernières années, pourrait revenir sur le devant de la scène. De même pour Íñigo Martínez dans le cas où ce dernier venait à performer au Barça. Mais une chose est sûre, les Espagnols peuvent dire « gracias Francia » !