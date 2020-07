L'AS Rome dévoile un très joli maillot extérieur pour 2020/2021

Une semaine après avoir dévoilé son nouveau maillot domicile pour 2020/2021, l'AS Rome présente désormais son maillot extérieur qui demeure particulièrement élégant.

Nike, l'équipementier du club romain, a décidé de concocter un maillot avec un col polo avec des boutons, relativement sobre mais sublimé par un choix de couleur astucieux : ivoire/pourpre. L'ivoire recouvre la majorité du maillot tandis que l'on retrouve des détails pourpres comme le col polo, le bout des manches et les bandes en éclair sur les côtes. À noter qu'une fine rayure orange est aussi présente sur le col polo.

Sur cette tenue, on aperçoit aussi l'iconique logo "Lupetto" (le louveteau), crée par le regretté Piero Gratton, en noir sans badge autour. Le logo du sponsor maillot Qatar Airways est bien visible à l'avant en noir tandis que celui de Hyundai est présent en bas au dos du maillot, en pourpre.

« Tout le monde se souvient de ces maillots extérieurs du début des années 1980, avec ces cols jaunes et rouges, et on sent clairement leur influence sur ce nouveau maillot. Je pense qu'il va rapidement conquérir le cœur des fans », estime le milieu de terrain de l'AS Rome Lorenzo Pellegrini.

Pour compléter la nouvelle tenue extérieure de l'AS Rome, on retrouve un short pourpre et des chaussettes ivoires.

