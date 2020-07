L'AS Rome dévoile son surprenant nouveau maillot domicile 2020-21

Après l’Inter Milan, c’est au tour de l’AS Rome de dévoiler son nouveau maillot domicile pour la saison 2020/2021. Le point commun entre les deux équipes ? Leur équipementier, Nike, qui a déjà dévoilé de nombreux nouveaux maillots au cours de la semaine.

Alors que l’on était habitué à voir un maillot domicile sobre et classique chaque année pour l’AS Rome, celui de la prochaine saison 2020/2021 risque de faire beaucoup parler de lui. En effet, ce nouveau maillot tient son inspiration d’un maillot iconique et originale de la Louve datant de la saison 1979/1980. Cette saison-là, les coéquipiers de Carlo Ancelotti, qui foulait encore la pelouse du stade olympique de Rome, avaient évolué avec une tunique haute en couleur avec un dégradé allant de rouge vif au jaune en passant par l’orange.

Les designers de Nike ont donc emprunté cette combinaison de couleurs sur le nouveau maillot domicile de la Roma en les transposant sur une frange située au niveau de la poitrine. Cette frange est aussi visible au dos du maillot, ce qui est beaucoup plus rare. La partie supérieure du maillot utilise un rouge pourpre tandis que les manches et la partie inférieur du maillot sont colorés d’un rouge sang plus traditionnel. On retrouve les sponsors “Qatar Airways” devant et “Hyundai” à l’arrière. A noter que le club romain a également dévoilé sa nouvelle collection training 2020-21.

Ce maillot multicolore fera-il mouche du côté des supporters de club de la Louve ?

