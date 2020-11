Lazio - Juventus : les compositions officielles

Ce dimanche, la Juventus (3e) se déplace au stade olympique de Rome pour y défier la Lazio (9e) à l'occasion de la 7e journée de Serie A. Pour cette rencontre, Andrea Pirlo aligne les siens en 3-4-2-1 (ou 4-4-2, selon l'animation). Wojciech Szczesny est bien évidemment dans les buts, alors que la défense est composée de Leonardo Bonucci, Merih Demiral et Danilo. Au milieu, on retrouve Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot et Gianluca Frabotta. Enfin Álvaro Morata est associé à Cristiano Ronaldo et Dejan Kulusevski devant.

De l'autre côté, Simone Inzaghi poursuit avec son 3-5-2. Pepe Reina est le dernier rempart, alors que le trio Luiz Felipe, Francesco Acerbi, Stefan Radu sera devant lui. Dans l'entrejeu, Adam Marusic, Sergej Milinkovic-Savic, Danilo Cataldi, Luis Alberto et Mohamed Fare sont alignés. Alors que Joaquín Correa accompagne Vedat Muriqi en attaque.

Les compositions des équipes :

Lazio : Reina - Felipe, Acerbi, Radu - Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto, Fares - Muriqi, Correa.

Juventus : Szczesny - Bonucci, Demiral, Danilo - Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Frabotta - Kulusevski, Ronaldo - Morata.