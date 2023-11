EdF : Didier Deschamps évoque déjà un retour de Zaïre-Emery

C’est sans doute le seul petit point noir d’une soirée historique. Samedi, l’équipe de France s’est amusée de Gibraltar (14-0) à Nice, au terme d’une rencontre fantastique d’efficacité. Les Bleus ont déroulé, et ce pour la première sélection de Warren Zaïre-Emery. Titulaire au milieu, le Parisien ne dispute qu’un gros quart d’heure sur la pelouse. Assez pour marquer son tout premier but, mais il se blesse sur la même action. L’ascenseur émotionnel par excellence. Si le joueur de 17 ans seulement n’aura pas eu l’opportunité de plus participer à la fête, Didier Deschamps a tenu à rassurer sa pépite après le match.

La suite après cette publicité

«Il a passé des examens. Sa cheville a énormément gonflé. Les examens ont écarté une fracture mais la blessure est importante. En revoyant l’image, c’est une blessure, mais cela aurait pu être plus grave. Il faudra voir tranquillement mais c’est rassurant», commente le sélectionneur des Bleus. Il poursuit : «Je ne peux pas le juger sur quinze minutes mais il a été comme d’habitude. Il a la tranquillité et la sérénité, comme en club. J’espère qu’il va pouvoir vite récupérer. On aura l’occasion de le revoir, non pas en Grèce, mais lors des prochains matchs en mars.» Des mots qui feront sûrement plaisir à WZE, qui aura connu une drôle de soirée pour ses débuts avec l’équipe de France.