France-Gibraltar : les notes du match

Déjà assurée de terminer à la tête de la poule B de ces éliminatoires de l’Euro 2024 en Allemagne, compétition pour laquelle elle s’est qualifiée aisément après un sans-faute en 6 journées. A Nice, les Bleus recevaient la modeste équipe de Gibraltar, sans le moindre point - et zéro but marqué (23 encaissés) - dans cette campagne. Didier Deschamps en profitait alors pour aligner une charnière centrale Jean-Clair Todibo dans son habituel antre de l’Allianz Riviera, mais également Warren Zaïre-Emery, pour une titularisation historique. Marcus Thuram, quant à lui, occupait la point de l’attaque tricolore, accompagné par Kingsley Coman et Kylian Mbappé.

La promenade des Français

Mais très vite dans ce match, on assistait à un spectacle à sens unique. Après seulement trois minutes de jeu, Yogan Santos envoyait un centre de Jonathan Clauss dans ses propres buts (1-0, 3e). Son compère en défense Aymen Mouelhi l’imitait à la suite d’une frappe d’Antoine Griezmann déviée par son gardien Dayle Coleing (2-0, 4e), avant que le but ne soit finalement accordé à Marcus Thuram. Sur une action qu’il a lui-même initiée depuis le rond central, Warren Zaïre-Emery marquait un peu plus l’histoire des Bleus par sa précocité en creusant l’écart, avant de quitter les siens en raison d’un tacle dangereux sur l’action du but de Santos, expulsé après observation de la VAR (3-0, 16e).

A la suite d’une main évidente de Joseph Chipolina dans la surface, Kylian Mbappé inscrivait son nom sur la feuille de match en prenant le portier adverse à contre-pied (4-0, 30e). Les buts s’enchaînaient dans le dernier quart d’heure de ce premier acte : la frappe de Jonathan Clauss en dehors de la surface de réparation (5-0, 34e), le but en renard des surfaces de Coman (6-0, 36e) et la frappe basse de Youssouf Fofana - entré à la place de Zaïre-Emery - pour offrir à la France son plus gros bilan offensif de son histoire (7-0). Les visiteurs étaient parfois sauvés par de belles parades de Coleing, notamment face à Mbappé, hors-jeu (42e) et félicitant son adversaire du soir après l’action.

Mbappé dans le club des 300

Au retour des vestiaires, la Team 54 montrait enfin un peu de solidité défensive, avec le dernier rempart mettant en échec Griezmann sur son piqué (53e). Le premier quart d’heure du second acte terminé, les vannes s’ouvraient à nouveau dans l’arrière-garde gibraltarienne : Adrien Rabiot profitait d’un cafouillage à la suite d’un corner pour s’ajouter au festival offensif (8-0, 63e), avant que Coman n’ajoute une deuxième réalisation à son compteur après un bon travail avec Mbappé (9-0, 65e). Il fallait voir l’entrée d’Ousmane Dembélé pour égaler le plus gros succès bleu pour son premier but de la saison (10-0, 73e). Mbappé imitait Coman avec un doublé d’une reprise parfaite du centre de Théo Hernandez (11-0, 74e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 France 21 7 26 7 0 0 27 1 5 Gibraltar 0 7 -35 0 0 7 0 35

Un but qui venait confirmer le record battu par les ouailles de Didier Deschamps, et ce score ne faisait qu’être aggravé sur le rectangle vert. L’attaquant du PSG lobait ensuite le gardien visiteur d’un tir de 40 mètres (12-0, 82e), pour non seulement inscrire son deuxième coup du chapeau mais également atteindre la barre symbolique des 300 buts en professionnel. Entré en jeu en seconde période, Olivier Giroud, qui s’était vu refuser un but (78e), ajoutait sa pierre à l’édifice avec deux réalisations supplémentaires (13-0 à la 89e, 14-0 à la 90+1e) pour confirmer son statut de meilleur buteur des Bleus (56 buts). Un succès historique pour l’équipe de France, qui a régalé le public azuréen face à Gibraltar, qui ne bouge pas de sa place de lanterne rouge de la poule.

L’homme du match : Mbappé (9,5) : comme bien souvent, les offensives françaises ont souvent été liées à Mbappé. Plus axial qu’à l’accoutumée, le joueur du PSG s’est fendu d’une sacrée performance à l’issue de laquelle il s’est offert son 300e but en carrière à l’aide d’un lob prodigieux. Auteur d’un triplé, Mbappé aurait pu plus marquer mais il a été l’auteur d’un récital qui est allé crescendo. Plutôt discret dans le premier acte, il s’est révélé comme le danger numéro 1 au fil des minutes et sa soif de buts s’est faite ressentir à bon escient. Car oui, ce soir, le capitaine des Bleus s’est également montré très altruiste et n’a pas hésité à délivrer plusieurs caviars à ses partenaires. Même si l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est montré imprécis à plusieurs reprises, il a encore inscrit un triplé qui commence sérieusement à lui faire prendre des galons dans le classement des buteurs de l’équipe de France.

France

- Maignan (7) : quelle soirée tranquille pour le portier de l’AC Milan. Avec seulement huit ballons touchés, le gardien de but formé au Paris Saint-Germain n’aura jamais été inquiété par l’attaque timide de Gibraltar, si ce n’est sur une relance en toute fin de match où il avait été pressé. Sinon, le Rossonero n’aura que très peu été capté par les caméras.

- Clauss (7,5) : le défenseur de 31 ans a rapidement été dangereux dans la moitié de terrain sur un couloir droit plus qu’animé aux côtés de Coman. S’il a tenté sa chance dès les premières minutes de jeu, son centre au premier poteau est dévié par Santos dans ses buts (3e). De plus en plus haut au fil de la rencontre, l’ancien du RC Lens participait au festival offensif des siens d’une belle frappe en dehors de la surface (30e). Belle soirée pour le Marseillais.

- Upamecano (7) : nous sommes en novembre mais le Bavarois a passé une belle soirée digne de l’Oktoberfest. Le défenseur central munichois n’aura quasiment jamais été sollicité par un secteur offensif gibraltarien bien calme. Il aura même tenté de mettre son but d’un tir à l’extérieur de la zone de vérité, bien capté par un Coleing fusillé.

- Todibo (7) : tout comme son compère dans la charnière centrale, le Toulousain de formation, titulaire dans son antre niçois de l’Allianz Riviera, a fait le travail qu’on lui a demandé : participer à la circulation du ballon face à un bloc adverse plus que bas. Souvent dans le dernier tiers gibraltarien, l’Aiglon aura tenté de profiter des coups de pied arrêtés pour ouvrir son compteur buts en sélection, en vain.

- T. Hernandez (6,5) : contrairement à son pendant à droite de l’arrière-garde tricolore, le latéral gauche de l’AC Milan n’aura pas trouvé le chemin des filets face à Gibraltar. Néanmoins, aux côtés d’un Kylian Mbappé inspiré, il se sera offert quelques occasions d’offrande, concrétisant une passe décisive pour le Parisien, inscrivant le 11e but. Jamais inquiété par l’ailier adverse, l’ancien du Real aura été un élément offensif de Didier Deschamps ce soir.

Griezmann (7,5) : fidèle à ses principes de jeu, le joueur de l’Atlético de Madrid a été au four et au moulin. Redescendu très bas pour donner un coup de main à la création, l’ancien Barcelonais a également réussi à alimenter ses attaquants. Finalement, il ne lui aura manqué qu’un but pour parachever une performance de grande classe. Malgré 4 tentatives, il n’aura pas fait trembler les filets mais son altruisme a encore brillé ce soir et il a réalisé une splendide passe décisive pour Olivier Giroud en fin de rencontre (89e).

Rabiot (7,5) : le milieu de terrain tricolore a une nouvelle fois confirmé son importance dans l’entrejeu des Bleus. Capable de faire la différence sur une passe, il a également fait parler son coffre qui s’est avéré utile dans la récupération des ballons. Même s’il a peu été mis en danger, il s’est également projeté de manière intéressante offensivement et y est allé de sa réalisation à la 63e minute de jeu. Après une nouvelle performance taille patron, il a été remplacé par Boubacar Kamara (67e).

Zaïre-Emery (non-noté) : son début de match lui aurait sûrement valu le trophée d’homme du match. Alors qu’il honorait sa première cape avec les Bleus, le milieu de 17 ans est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Bleus à inscrire un but chez les A. Le joueur du PSG s’est finalement blessé sur cette action à la cheville. Un coup dur mais qui a permis à l’entrant, Youssouf Fofana (7,5, 16e), de réaliser une très belle performance. Important et précieux dans sa capacité à orienter le jeu, le Monégasque s’est illustré avec une belle frappe. Très sollicité, il n’a pas été mis en difficulté par ses adversaires.

Coman (8) : l’ailier virevoltant a beaucoup tenté comme à son habitude. Très percutant, les offensives françaises sont ainsi venues du côté droit alors que les Bleus ont l’habitude d’écœurer leurs adversaires à partir du côté gauche. Poison incessant, il aura fait vivre un calvaire à son vis-à-vis et il aura clairement marqué des points dans la tête de Didier Deschamps. Son doublé (36e, 65e) est venu parachever un excellent match de la part du Bavarois qui a été remplacé par Ousmane Dembélé (67e), qui a enfin marqué après plusieurs mois d’attente.

Thuram (7,5) : l’attaquant des Bleus n’avait pas le droit à l’erreur et devait marquer les esprits ce soir pour espérer bousculer la hiérarchie en place chez les Bleus. Buteur très tôt, le buteur de l’Inter n’a pas déçu. Intéressant dans ses efforts, il aura bien joué avec ses coéquipiers offensivement et aura montré une belle complicité avec Kylian Mbappé. Même s’il aurait sûrement pu plus marquer, il a fait ce qu’on attendait de lui face à une défense amorphe. Remplacé par Olivier Giroud (67e) qui a réalisé une entrée fracassante. L’ancien Gunner a trouvé le chemin des filets à deux reprises (89e, 90+1e) et aurait même pu s’offrir le triplé si son premier but n’avait pas été refusé (75e).

Mbappé (9,5) : voir plus haut.

Gibraltar

- Coleing (1) : le gardien de 27 ans s’attendait à vivre une rencontre très compliquée face à l’armada offensive tricolore, il n’a pas été épargné. Battu par son propre défenseur sur la première incursion française dans sa surface (3e), il repousse une frappe croisée de Griezmann sur son coéquipier qui, sous la pression de Thuram, marque contre son camp (4e). Abandonné par sa défense, il est fusillé à bout portant par Zaïre-Emery (15e). Pris à contre-pied par Mbappé (30e), il est trop court sur les tentatives lointaines de Clauss (34e) et de Coman (36e) avant de commettre une faute de main sur la frappe de Fofana (38e). S’il réalise deux arrêts importants avant l’heure de jeu, il s’effondre à nouveau en fin de rencontre en encaissant un but sur quasiment toutes les frappes cadrées bleues.

- Sergeant (1,5) : confronté à Théo Hernandez et Mbappé dans son couloir, le piston droit de Gibraltar n’a pas fait le poids face à ses deux adversaires et s’est laissé constamment déborder dans cette rencontre. Perdant de nombreux duels, il a montré à maintes reprises des signes de panique à l’heure de dégager les ballons chauds traînant dans sa zone. Lors du second acte, il retarde la balle du 8 à 0 en repoussant sur sa ligne une frappe du gauche de Thuram (57e).

- R. Chipolina (1) : un match très difficile pour lui, à l’image de ses coéquipiers en défense qui ont été littéralement submergés par les multiples vagues françaises. Hésitant sur les montées tricolores, il est trop fébrile sur un déboulé d’Hernandez qui amène au but de Coman (36e). Après une quinzaine de minutes de bonne facture en seconde période, il est de nouveau submergé par la présence tricolore dans sa zone, et se fait trop facilement crocheté par Coman qui inscrit son second but dans cette partie (65e).

- Mouelhi (1) : le numéro 16 de Gibraltar a vécu une entame de partie cauchemardesque. Alors que son gardien venait tout juste de s’employer pour annihiler une occasion de Griezmann, le joueur de 37 ans hérite directement du ballon dans les pieds. Mais sous la pression de Thuram, il pousse le cuir dans son propre but (4e). Passif dans son marquage, il a laissé trop d’espaces aux Bleus qui ont su en profiter à merveille, en témoigne le nombre de tentatives côté français.

- Santos (non noté) : présent dans les airs sur le premier centre français (1e), l’infortuné défenseur central de Gibraltar se saborde en marquant contre son camp. Sur un centre fort adressé par Clauss depuis le côté droit, il se jette au premier poteau et prolonge le ballon au fond de ses propres filets (3e). Auteur d’un tacle à retardement sur Zaïre-Emery, il est expulsé par l’arbitre après intervention du VAR (17e)…

- J. Chipolina (2) : contraint d’abandonner son couloir gauche pour venir épauler ses deux centraux, mis en difficulté par les offensifs français, le Gibraltarien parvient à faire obstacle devant Thuram (8e). Derrière, il est pris dans son dos par Coman, passeur décisif sur le premier but en sélection pour Zaïre-Emery (17e)avant de manquer son dégagement de la tête face au Bavarois (36e). Remplacé par Jayce Olivero (61e). Sur son premier ballon, le Gibraltarien loupe totalement son dégagement et offre le huitième but à Rabiot (62e).

- Pozo (2) : positionné dans le cœur du jeu aux côtés de De Haro, le jeune joueur de 18 ans avait la lourde tâche de contrecarrer les plans tricolores au milieu de terrain. Si sa présence a eu le don de gêner les Français sur quelques situations (2 fautes subies), il n’a pas eu les ressources techniques et physiques pour s’imposer dans ce compartiment de jeu (8/22 duels remportés).

- De Haro (2) : dans une rencontre à sens unique, le milieu de terrain gibraltarien a éprouvé toutes les difficultés du monde à s’imposer dans l’entrejeu. Asphyxié par ses adversaires, il a été inexistant dans la construction et n’a remporté que trop peu de duels. Acculé dans sa moitié de terrain, il a régulièrement confondu vitesse et précipitation au moment d’éloigner le danger.

- De Barr (3) : sans doute la seule satisfaction de son équipe à l’Allianz Riviera. En dépit du peu de ballon exploité au cours de cette rencontre, il aura eu le mérite de répondre sporadiquement à ses adversaires sur le plan physique, quitte à donner de sa personne en allant au duel (6/12 duels gagnés, 4 fautes subies). En résumé, il a fait preuve d’une grande générosité dans les replis défensifs avant de marquer le pas au retour des vestiaires. Remplacé par James Coombes (81e).

- Casciaro (1) : invisible au cours de la première demi-heure, le vétéran de 42 ans se distingue ensuite de la mauvaise manière en provoquant un penalty en faveur des Bleus. Au contact avec Théo Hernandez, il est surpris par le rebond à l’issue d’un centre venu de la droite et touche le ballon de la main (29e). Après être passé totalement au travers de sa première période, il a essayé de compenser par plus d’agressivité qui s’est rapidement transformé en maladresse.

- Walker (1) : préféré à El Hmidi par rapport à la confrontation aller qui s’était déroulée à Faro le 16 juin dernier, le numéro 10 de Gibraltar a vécu une soirée frustrante. Il faut dire qu’à dix contre onze, il était impossible pour lui de se mettre en évidence et n’a, par conséquent, jamais inquiété Maignan. Victime des choix tactiques de son sélectionneur, il est remplacé par Ethan Jolley (62e), appelé à renforcer une défense visiteuse aux abois.