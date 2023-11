EdF : le record totalement fou battu par Warren Zaïre-Emery

Convoqué dans la liste de Didier Deschamps pour la trêve internationale, le jeune milieu parisien, Warren Zaïre-Emery, est titulaire ce samedi soir, contre Gibraltar, lors de la 7ème journée du groupe B des Éliminatoires de l’Euro 2024, organisé en Allemagne et qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet prochain.

Dans le onze de départ pour sa première sélection avec les Bleus aux côtés d’Adrien Rabiot et Antoine Griezmann, Warren Zaïre-Emery a battu un record historique. À 17 ans, 8 mois et 10 jours, le milieu du PSG devient le plus jeune international français depuis 1914, mais également le troisième de l’histoire de l’Équipe de France, derrière Félix Vial (17 ans et 76 jours) et Maurice Gastiger (17 ans et 128 jours).