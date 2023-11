EdF : Warren Zaïre-Emery marque pour sa première… et sort sur blessure

Décidément, c’est une soirée bizarre pour Warren Zaïre-Emery. Titulaire dans le double pivot de Didier Deschamps pour la réception de Gibraltar à Nice pour la 9e journée des qualifications de l’Euro 2024, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est devenu le plus jeune international français depuis 1914, mais également le troisième de l’histoire de l’Équipe de France, derrière Félix Vial (17 ans et 76 jours) et Maurice Gastiger (17 ans et 128 jours).

A 17 ans, 8 mois et 10 jours, il va également battre un autre record en Bleu. En effet, servi par Kingsley Coman, le natif de Montreuil devient ce samedi soir le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe de France, le premier depuis 1914. Néanmoins, sur l’action du but, le numéro 8 tricolore a dû sortir sur blessure en raison d’un tacle dangereux sur l’action du but de Yogan Santos, expulsé dans la foulée après observation de la VAR (17e).