Trophée des Champions : le PSG s'amuse face au FC Nantes et remporte l'édition 2022

Avant le grand lancement de la Ligue 1 prévu vendredi soir avec le match Olympique Lyonnais-AC Ajaccio, les amateurs de ballon rond pouvaient se régaler ce dimanche avec le Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain, sacré champion de France en 2021/22, et le FC Nantes, vainqueur de la dernière Coupe de France. Un premier trophée cette saison était donc à aller chercher pour les Parisiens, comme les Canaris. Pour ce faire, Christophe Galtier, notamment privé de Mbappé, partait sur un 3-4-1-2 avec un duo Messi-Neymar devant. Antoine Kombouaré alignait lui un 3-4-3 et pouvait surtout compter sur son numéro 10 Blas en pointe. Comme attendu, les Parisiens confisquaient assez rapidement le ballon et Hakimi allumait la première mèche (5e) avant un autre tir non cadré de Sarabia (7e). Même Marquinhos se procurait une occasion de la tête (14e) et il fallait encore attendre un peu pour voir une réaction nantaise.

Après une tentative de Simon de peu à côté (18e), Donnarumma sauvait le PSG en sortant une frappe enroulée de Blas (19e). Un arrêt décisif puisque le club de la capitale ouvrait le score juste après. Parfaitement servi par Neymar, Messi éliminait Lafont avant de conclure (22e, 1-0). Derrière, le rythme redescendait légèrement mais les Parisiens restaient au-dessus avec une frappe du Brésilien sur la droite (40e), et une nouvelle occasion pour l'Argentin. Et juste avant la pause, Neymar s'offrait un sublime but. Sur coup-franc direct, le numéro 10 envoyait le ballon dans la lucarne de Lafont, impuissant (45e+5, 2-0). En seconde période, le PSG se procurait moins d'opportunités mais il n'en fallait pas beaucoup pour mettre le cuir au fond des filets. La preuve avec cette talonnade de Sergio Ramos qui portait le score à 3-0 (57e). La suite ? Une domination parisienne mais pas de grosses occasions jusqu'à cette faute de Castelletto sur Neymar dans la surface. Résultat ? Rouge pour le Nantais et penalty transformé par le Brésilien pour le doublé (82e, 4-0). Sans forcer, l'équipe de Christophe Galtier s'imposait donc 4-0 et glanait le onzième Trophée des Champions de son histoire.