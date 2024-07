Manchester United s’offre la sensation Joshua Zirkzee

Avec l’arrivée de Sir Jim Ratcliffe en tant qu’actionnaire majoritaire du club, Manchester United promettait de revenir au premier plan sur la scène britannique et européenne. Avec la confirmation d’Erik ten Hag en tant que manager, qui était d’abord à un pas de se faire licencier avant de finalement être consolidé jusqu’en 2026, le mercato promettait d’être prometteur pour le manager néerlandais. Manchester United avait donné comme priorité l’arrivée d’un nouvel attaquant après le départ d’Anthony Martial - qui était en fin de contrat - afin de concurrencer Rasmus Hojlund, le seul buteur de l’effectif d’Erik ten Hag.

Pour parvenir à ses fins, les Red Devils s’étaient alors jeté sur Joshua Zirkzee (23 ans), le buteur néerlandais formé au Bayern Munich et qui s’est révélé à Bologne, en Serie A. Auteur de 12 buts et 7 passes décisives en 37 matches avec les Rossoblu, toutes compétitions confondues, il avait ensuite été sélectionné pour l’Euro 2024 avec les Oranje, où il a pu disputer quelques minutes de jeu contre la Turquie et l’Angleterre lors de la phase finale. Après avoir bouclé un accord avec Bologne pour un montant de 42,5 millions d’euros, Manchester United vient d’annoncer son arrivée pour trois saisons, plus une en option.

Un transfert à plus de 40 millions d’euros

«Manchester United a le plaisir de confirmer que Joshua Zirkzee a rejoint le club, sous réserve d’enregistrement. L’attaquant néerlandais a signé un contrat jusqu’en juin 2029, avec une option de prolongation d’une année supplémentaire. Zirkzee, Joueur de l’année 2023/24 de la Serie A des moins de 23 ans, a été le meilleur buteur du Bologna FC la saison dernière, aidant son équipe à se qualifier pour la Ligue des champions de l’UEFA. L’international néerlandais de 23 ans a déjà remporté six trophées lors de son passage au Bayern Munich», a expliqué le club mancunien dans son communiqué.

Une nouvelle recrue de taille pour l’attaque d’Erik ten Hag, qui pourra donc compter sur lui et Rasmus Hojlund, en plus du retour de Jadon Sancho, annoncé à l’entraînement des Red Devils après son prêt au Borussia Dortmund. «C’est un privilège de rejoindre un club aussi emblématique. Je dois maintenant faire une petite pause après avoir joué avec l’équipe nationale, mais je reviendrai prêt à avoir un impact immédiat. Après avoir discuté avec le manager et les dirigeants du club, je sais à quel point l’avenir sera passionnant ici et j’ai hâte de jouer mon rôle dans le succès de Manchester United», a expliqué le buteur de 23 ans, sur le site officiel du club.