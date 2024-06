Slovaquie - Roumanie : les compositions officielles

C’est une situation historique. Le groupe E, qui n’était pas la poule la plus excitante à l’aube de la compétition, est le premier groupe de l’histoire d’un Euro à avoir ses quatre équipes au même nombre de points après deux journées (3, soit une victoire chacun). C’est pourquoi ce Slovaquie-Roumanie, tout comme le Ukraine-Belgique qui se joue dans le même temps, est à suivre très attentivement puisque tout le monde peut encore se qualifier ou être éliminé. La rencontre sera à suivre en direct commenté à partir de 18h sur Foot Mercato.

Pour ce match, Francesco Calzona aligne donc un 4-3-3 avec Dubravka dans les buts, Pekarik, Vavro, Skriniar et Hancko, pourtant annoncé incertain, en défense, Kucka, Lobotka et Duda composent le milieu tandis que Schranz et Haraslin alimenteront Strelec, aux dépens de Bozenik, en attaque. En face, Edward Iordănescu aligne également un 4-3-3 avec Nita dans les cages, Ratiu, Dragusin, Burca et Bancu pour l’arrière-garde, Stanciu, M.Marin et R.Marin dans l’entre-jeu tandis que Hagi et Coman, aux dépens de Man et Mihaila, seront en soutien de Dragus.

Les compositions officielles :

Slovaquie : Dubravka - Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko - Kuka, Lobotka, Duda - Schranz, Strelec, Haraslin

Roumanie : Nita - Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu - Stanciu, M.Marin, R.Marin - Hagi, Dragus, Coman