Naples ferme la porte à Giovanni Di Lorenzo

Champion d’Italie la saison dernière, Giovanni Di Lorenzo a vécu une saison bien plus particulière avec le Napoli et a terminé à la 10e place de Serie A. La saison maintenant terminée pour les Napolitains, l’agent du latéral droit de 30 ans Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, a expliqué que son joueur allait quitter le club cet été, alors que l’Italien est encore sous contrat avec Naples. Ce vendredi, le club d’Aurelio De Laurentiis a décidé de prendre la parole pour lui répondre.

«Naples note avec surprise que, pour la énième fois en quelques jours, M. Mario Giuffredi déclare que Giovanni Di Lorenzo va quitter Naples.

Il faut souligner que Di Lorenzo a un contrat avec Naples pour encore quatre saisons de football, il ne fait pas partie de la liste des joueurs dont l’éventuel transfert à un autre club sera évalué par le club et donc son éventuel transfert est exclu», a expliqué Naples sur ses réseaux sociaux. Giovanni Di Lorenzo a disputé 36 matchs de Serie A cette saison, pour un but inscrit et six passes décisives.