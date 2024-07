JO, EdF : la réaction à chaud de Thierry Henry après le succès face au Paraguay

Une entame de préparation pour les Jeux olympiques réussie pour Thierry Henry et l’équipe de France. Opposés au Paraguay, les Bleuets ont écrasé le Paraguay (4-1) en amical à Bayonne, ce jeudi. Après une entame de match catastrophique, les partenaires de Jean-Philippe Mateta, auteur d’un doublé, ont fait preuve de caractère pour trouver leur rythme de croisière avant de terminer la partie en apothéose. Satisfait de la performance globale de ses joueurs, Thierry Henry a néanmoins appelé ses protégés à jouer plus simple à l’avenir.

La suite après cette publicité

«Satisfait ? Oui, on était diminué sur le plan physique contre une équipe très agressive. On prend un but d’entrée, ça renforce ce qu’ils veulent faire. On s’est créé beaucoup d’occasions en première mi-temps sans réussir à les concrétiser. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux, mais il faut que l’on apprenne à contrôler la balle mieux en phase offensive. Quand on laisse vivre le ballon, il faut savoir être placé au bon endroit. On arrive à trouver des solutions à un moment donné. On a manqué un peu de sérieux dans la passe, ça commençait à chercher les petits ponts et les sombreros. Il faut rester positif, balle au sol et continuer à jouer normalement. Mais je suis content car je ne pensais pas que l’on aurait ce niveau-là physiquement. Mais attention, ça reste un match amical. Dans le contenu, j’ai vu pas mal de bonnes choses mais aussi des mauvaises. C’est normal dans un match de préparation», a déclaré le sélectionneur tricolore au micro de L’Equipe.