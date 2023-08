OM : la CAN, un vrai problème ?

La suite après cette publicité

Cet été, l’Olympique de Marseille a frappé vite et fort sur le marché des transferts. A l’aube de leur tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Panathinaïkos, mercredi prochain, les Marseillais ont déjà enregistré les arrivées de Ruben Blanco, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et d’Iliman Ndiaye.

Les joueurs, coachés par Marcelino, semblent donc suffisamment armés pour affronter le club grec et tenter de rejoindre les barrages de la C1, puis éventuellement les poules. Mais, au-delà du fait que le mercato est loin d’être terminé, quelque chose interroge. Sur les recrues susmentionnées, quatre sont des internationaux africains.

À lire

OM : le Torino travaille sur un prêt pour Ruslan Malinovskyi

Cet hiver, il y aura la CAN. Entre le 13 janvier et le 11 février, les meilleures équipes africaines s’affronteront en Côte d’Ivoire pour le titre continental. L’OM en compte déjà quelques-uns de qualifiés avec Ounahi et Harit joueront pour le Maroc et surtout Gueye, Sarr et Ndiaye pour le Sénégal.

La suite après cette publicité

Aubameyang, Kondogbia et Mbemba ont une chance

D’autres peuvent encore se qualifier pour le dernier match, qui se jouera en septembre prochain. La Centrafrique de Geoffrey Kondogbia jouera contre le Ghana. Dans cette poule les coéquipiers du milieu de l’OM devront l’emporter. Si tel est le cas, ils rejoindront les autres équipes pour jouer la phase finale.

Pour le Congo de Chancel Mbemba, la tâche s’annonce un brin plus simple. Ils sont premiers de leur groupe et la Mauritanie et le Gabon, pays de PEA, sont à la lutte pour la deuxième place et s’affronteront. Si le Gabon l’emporte, l’attaquant de l’OM participera aussi à la prochaine CAN.

La suite après cette publicité

Longoria veut changer les règles

Il se pourrait donc que tous ces éléments manquent à l’OM entre janvier et février. Sauf si certains ne sont pas en mesure de performer (Harit ?) ou que d’autres refusent la sélection. Ce qui c’est bien évidemment déjà vu. Surtout que le calendrier de l’OM est plutôt costaud à cette période (Coupe de France, Strasbourg, Monaco, Lyon et Metz).

C’est un constat qui n’arrange pas forcément Pablo Longoria, qui aimerait amener une réflexion sur la fermeture de la L1 à ce moment : « on doit faire avec la CAN. Quand on fait le recrutement, on le tient en considération. Mais ce n’est pas juste qu’on fait que cela. On crée une équipe pour la saison et l’avenir. Je crois que baser toute une stratégie sur un mois de compétition c’est risqué. On le prend en compte, mais c’est étonnant. On doit ouvrir une période de réflexion entre nous. Si on doit arrêter le championnat pendant la CAN ou pas. Il y a 30% de joueurs qui jouent la CAN qui sont nés en France et qui ont une double nationalité. Il faut ouvrir une période de réflexion, on en discute depuis longtemps entre nous ». Cela inquiète donc et ouvre surtout la voie à une future réforme de la Ligue 1…