Euro 2024 : Didier Deschamps regrette la dernière occasion de Mbappé

La France n’ira pas en finale de l’Euro. Battus par l’Espagne 2-1 malgré l’ouverture du score de Kolo Muani, les Bleus s’arrêtent là. Ils regretteront sans doute la dernière occasion de Kylian Mbappé qui avait enfin réussi à prendre le dessus sur la défense espagnole. Mais la finition a péché une nouvelle et dernière fois dans cet Euro. L’attaquant a forcé sa frappe qui s’est envolée dans l’Allianz Arena. Cette opportunité aurait pu permettre de filer en prolongation. Didier Deschamps n’a pas voulu en tenir rigueur à son capitaine après la rencontre au micro de beIN Sports. Selon lui, la Roja a mérité sa qualification, tout en indiquant que son équipe aurait pu présenter meilleur visage.

«Je ne vais pas le résumer à ça mais c’était une bonne opportunité. On est tombé sur une belle équipe d’Espagne qui a confirmé tout ce qu’elle avait fait avant. On a eu le bonheur d’ouvrir le score et en 4 minutes, ils ont retourné la situation. On aurait pu mieux faire face à un adversaire avec beaucoup de maîtrise. On n’a pas eu assez de verticalités. Dans la maîtrise, ils sont habitués. Ils ont de la vitesse devant. On s’est battus jusqu’au bout, mais avec nos limites ici, pour différentes raisons. On a eu à gérer des joueurs qui avaient des situations compliquées. On est au 6e match, moins d’energie, face à cette équipe c’est difficile. On a eu cette dernière occasion mais je ne peux pas dire que l’Espagne ne mérite pas sa qualification.»