Nantes : 2 offres sont arrivées pour Jean-Charles Castelletto

À 28 ans, Jean-Charles Castelletto est à la croisée des chemins. Le défenseur international camerounais (18 sélections - 1 but) a tout connu ces dernières saisons avec le FC Nantes. De la victoire en Coupe de France face à Nice (1-0), à la Coupe du Monde au Qatar où il a marqué avec les Lions Imdomptables face à la Serbie, à l’épopée des Canaris en Coupe d’Europe et la double confrontation face à la Juventus Turin, à une nouvelle finale de Coupe de France pour finir sur un maintien obtenu sur le fil, le n°21 est passé par tous les états ces derniers mois.

La suite après cette publicité

Après avoir joué 46 matches toutes compétitions confondues avec Nantes cette saison dans la peau d’un titulaire indiscutable, l’ancien Brestois, sous contrat jusqu’en juin 2026, se pose des questions pour son avenir d’autant qu’il ne manque pas de courtisans. Selon nos informations, le Feyenoord Rotterdam et le Besiktas ont d’ores et déjà soumis une offre à la direction nantaise. Mais cette dernière, qui a fixé un prix relativement élevé (de l’ordre de 5 M€), n’a pas prévu de vendre Castelletto cet été et a dit non pour le moment. À suivre.

À lire

Rennes : Cloarec confirme pour Le Fée et Blas