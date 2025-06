Le Bayern Leverkusen vise une cible de l’OM

Après les départs de Jérémie Frimpong et bientôt de Florian Wirtz à Liverpool, le Bayern Leverkusen doit se renforcer pour continuer à jouer les premiers rôles en Bundesliga et résister face à l’ogre bavarois. Et selon VL, le club a jeté son dévolu sur Igor Paixão, l’attaquant brésilien du Feyenoord. Le profil de Paixão plait en effet beaucoup au nouveau manager de Leverkusen, Erik ten Hag.

Bien qu’aucune offre officielle n’ait encore été déposée, les dirigeants du Feyenoord sont conscients de l’intérêt latent des Allemands, et visent un transfert record pour leur ailier, qui dépasserait les 35 millions d’euros de la vente de Santiago Gimenez à Milan cet hiver. Pisté par l’OM, Igor Paixão n’a encore reçu aucune offre de la part des Olympiens, qui voient la concurrence se densifier sur le dossier.