Toulouse vole au secours de Zakaria Aboukhlal

Zakaria Aboukhlal était sous le feu d’une polémique. Le joueur du TFC et de la sélection marocaine, récente demi-finaliste du Mondial, était accusé par un média marocain d’apologie du salafisme et de prosélytisme religieux. La Fédération marocaine a démenti fermement et c’est maintenant au tour de son club, le Toulouse FC, de démentir et de soutenir son joueur.

« Le Toulouse Football Club condamne les accusations faites par un site à l’égard de notre joueur Zakaria Aboukhlal et s’associe à la Fédération Marocaine de Football pour assurer tout son soutien et sa confiance à notre joueur. Le Club condamne les accusations proférées par ce site, fausses, infondées et dégradantes, qui portent atteinte à l’image de notre joueur, et se réserve le droit d’user de toutes les voies de recours qui soient pour défendre l’image et l’intégrité de Zakaria », précise le communiqué du pensionnaire de Ligue 1.

