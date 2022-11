CdM 2022, EdF : Didier Deschamps vole au secours de Jules Koundé

Rendez-vous dominical des fans de football depuis 1977, Téléfoot mettait les Bleus à l’honneur, au lendemain de leur succès 2 buts à 1, synonyme de qualification, face au Danemark. À cette occasion, Didier Deschamps a été interrogé sur une nouveauté du onze français, aperçue hier : Jules Koundé latéral droit. Et si le défenseur du FC Barcelone a d'abord bien contrôlé les montées de Maehle et quelques percées de Damsgaard, bien aidé par les efforts défensifs d'Ousmane Dembélé et les conseils de Varane, il a parfois fait preuve de maladresse et est aussi arrivé en retard dans ses duels. En un mot comme en cent, il n'a pas convaincu (sa note chez Foot Mercato).

La suite après cette publicité

Mais malgré une prestation compliquée, Jules Koundé conserve la confiance du sélectionneur, qui a livré une autre vision de son match. «C’est toujours pareil, quand vous parlez de l’un c’est au détriment d’un autre. Benjamin (Pavard) avait fini en difficulté au premier match. Jules était préparé pour ça. Avant de faire ma liste, j’échange avec les joueurs. Plus avec certaines qu’avec d’autres. Jules a cette capacité à jouer aux deux postes, avec un registre un peu plus défensif. En ayant toujours au moins un joueur disponible, comme Ousmane (Dembélé), devant lui, c’est quelqu’un d’intelligent. Il a permis à l’équipe de France d’être solide. C’était une bonne performance pour lui aussi hier soir». Union sacrée.