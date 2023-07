Mercato : le RB Leipzig lâche du lourd pour Castello Lukeba et Loïs Openda !

Décidement, le RB Leipzig va rapidement devenir la bête noire des présidents de clubs français. Après avoir récupéré Christopher Nkunku (PSG) et Mohamed Simakan (Strasbourg) ces dernières saisons avec un résultat plus que satisfaisant, le club allemand a décidé de lancer une véritable razzia sur deux des plus gros talents de Ligue 1, à savoir Loïs Openda (RC Lens) et Castello Lukeba (OL). Pour ces deux joueurs, qui ont crevé l’écran en L1 l’an passé, Leipzig a proposé plusieurs offres fermes avec comme arguments une participation en Ligue des Champions et la possibilité de bénéficier d’un tremplin pour les plus grands clubs européens. Pour l’attaquant belge, auteur de 21 buts la saison passée en championnat, les pensionnaires de la Red Bull Arena ont proposé une première, puis une seconde offre de 30 M€ + 5 M€ de bonus. Pour le grand espoir de l’Olympique Lyonnais, c’est une offre légèrement inférieure à 30 M€ qui a été proposée.

Mais les deux clubs français ont bien résisté en refusant de céder face au club allemand, arguant, à juste titre, le fait que les deux joueurs valaient bien plus que cela. Une accalmie de courte durée pour le RC Lens et l’OL. D’une part parce que les deux joueurs, retenus pour l’Euro Espoirs en Roumanie et en Géorgie, souhaitaient terminer la compétition avant d’être fixés sur leur sort, et d’autre part car le club ayant terminé troisième de Bundesliga l’an passé, n’avait alors pas encore la surface nécessaire pour accélérer dans ces dossiers.

Le RC Lens a reçu une troisième offre pour Openda

L’Euro étant terminé pour les deux joueurs, les choses sérieuses vont pouvoir reprendre. D’autant que Leipzig est aujourd’hui en position de force financièrement parlant. Alors que le spectre du fair-play financier planait au dessus du club coaché par Marco Rose, la vente ce week-end de Dominik Szoboszlai, associée à celle de Christopher Nkunku à Chelsea, a fait basculer la balance du FPF en positif malgré les arrivées de plusieurs recrues, comme l’attaquant slovaque Benjamin Sesko, le milieu autrichien Nicolas Seiwald (Salzsbourg) et le milieu offensif Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim) pour remplacer le nouveau milieu offensif des Reds. Et encore, la vente prochaine de Joško Gvardiol à Manchester City pour une centaine de millions d’euros devrait étendre encore un peu plus la surface financière du RBL sur le mercato estival. De quoi faire accélérer très sérieusement le dossier Loïs Openda, qui a clairement annoncé son souhait de rejoindre le club allemand.

Une troisième offre a été faite comme l’a indiqué, le directeur général des Sang et Or, Arnaud Pouille, en conférence de presse ce lundi. «On a reçu une troisième offre. Les 2 premières offres ne nécessitaient pas d’analyses. Avec Loïs, le projet est de le conserver, et qu’il soit la saison prochaine. Leipzig lui tourne autour. Ils ont leur vue économique sur un potentiel transfert, on a la nôtre. Quand vous n’inscrivez pas un joueur sur une liste de transfert souhaité ou envisagé, généralement vous ne mettez pas de prix. Après il y a des barrières psychologiques. Comme on l’a fait pour Christopher Wooh le dernier jour du dernier mercato, il faut qu’on se pose tous les trois (avec Franck Haise et Grégory Thil, ndlr). On ne veut pas faire du trading mais parfois il faut juste être raisonnable.» Les discussions vont donc se poursuivre et le montant de l’offre pourrait tutoyer les 40 M€. Un montant qui se rapprocherait des exigences du RC Lens, qui souhaite entre 45 et 50 M€. Les prochaines heures s’annoncent donc décisives pour un dossier finalement plus avancé que celui de Castello Lukeba…

Une offre attendue pour la fin de semaine pour Lukeba

Et pour cause. Le roc défensif de l’OL, qui a réalisé un Euro Espoirs de haute volée avec les Bleuets, est encore loin d’avoir quitté la cité rhodanienne. Bien conscient que les performances de son n°4 en Roumanie/Géorgie ont tapé dans l’œil de plusieurs tops formations européennes et que Leipzig dispose de nouvelles ressources financières, l’OL va faire monter les enchères. Il faudra donc débourser bien plus que l’offre initiale de Leipzig pour faire plier le 8e du dernier championnat. Ce dossier, finalement plus complexe que celui de Loïs Openda, pourrait mettre quelques jours de plus à se décanter, d’autant que la formation allemande dispose d’autres alternatives défensives en cas d’échec du dossier Lukeba. Selon nos informations, une nouvelle offre devrait arriver sur le bureau de la direction lyonnaise d’ici la fin de semaine.