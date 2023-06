Mercato Lens : le coup de force de Loïs Openda pour filer à Leipzig !

La suite après cette publicité

Le RB Leipzig n’a pas attendu longtemps pour passer à l’offensive pour remplacer Christopher Nkunku dont le départ va être prochainement officialisé à Chelsea. Le club allemand n’a qu’un nom en tête, Loïs Openda. L’attaquant international belge, qui a réalisé une première saison incroyable avec le RC Lens avec 21 buts et 4 passes décisives en 38 matches de L1. Oui mais voilà, une telle réussite si jeune avec un joueur avec une telle marge de progression ne peut pas laisser de marbre les cadors européens.

Si l’AC Milan est également intéressé, il n’est pas en mesure de s’aligner sur les demandes lensoises qui sont bien loin des 30 M€ mis sur la table par le RB Leipzig. Le deuxième de Ligue 1, qui va découvrir la Ligue des Champions, a apposé une fin de non-recevoir au club allemand. Fin de l’histoire ? Pas vraiment. Leipzig semble déjà être à la limite de ce qu’il peut mettre sur la table pour l’attaquant lensois (30 M€ serait le record de transfert de son histoire), mais n’a pas dit son dernier mot. Notamment du fait que le joueur veut absolument rejoindre le Leipzig.

À lire

Lens : la venue d’Oscar Cortes en très bonne voie

Loïs Openda fulmine d’être bloqué par le RC Lens

C’est ce qu’il a d’ailleurs dit à demi-mot au média belge RTL ces dernières heures. «Pour l’instant, je suis un joueur du RC Lens. Je suis content et j’ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l’ambition. J’ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible. Leipzig ça peut être un bon club qui va m’aider à franchir une étape. Chaque année, l’équipe joue la Ligue des Champions et joue le titre en championnat. Mais comme je l’ai dit, je suis un joueur de Lens et les clubs doivent discuter entre eux. Mon agent gère ça aussi», a expliqué le Diable Rouge.

La suite après cette publicité

Un discours calme et posé en façade qui tranche avec l’état d’esprit du joueur qui vit très mal en coulisse le refus du RC Lens de le laisser filer. Selon nos informations, ce dernier fulmine et ne comprend pas pourquoi la direction artésienne refuse d’accepter l’offre de 30 M€ du club allemand qui permettrait à Lens de tripler sa mise initiale en seulement 12 mois. Un bras de fer va donc s’engager entre Loïs Openda, le RC Lens et le RB Leipzig. Conscient de ses qualités et avec un plan de carrière bien précis, l’ancien joueur du Club Bruges, a priori calme au premier abord, ne va pas se laisser faire malgré une fin de contrat en juin 2027.

Un premier problème d’envergure pour Lens qui se fait attaquer de toutes parts et qui n’entend pas céder immédiatement à la première offre venue sous peine d’envoyer un très mauvais signal aux autres joueurs lensois actuellement très courtisés (Danso, Fofana, Medina en tête)… L’été s’annonce bien long du côté de la Gaillette…