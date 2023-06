Lens refuse l’offre du RB Leipzig pour Loïs Openda !

La suite après cette publicité

C’est peu de dire qu’en recrutant Loïs Openda la saison passée au FC Bruges, le RC Lens a déniché la perle rare. Avec 21 buts en 38 matches de championnat, l’attaquant international belge de 23 ans a marqué les esprits et surtout des buts qui ont permis au club artésien de terminer à la deuxième place de Ligue 1, un point juste derrière le PSG.

Mais alors que le numéro 11 lensois, recruté pour un peu moins de 10 M€, avait assuré il y a quelques jours à la presse belge qu’il allait rester dans le Nord, le RB Leipzig a fait voler en éclats ces belles paroles. Déjà intéressé par Openda depuis plusieurs semaines comme nous vous le révélions, le club allemand effectuait une approche concrète et officielle auprès du joueur ces dernières heures.

Lens met un stop au RB Leipzig

Les médias allemands indiquaient même qu’un accord avait été trouvé entre le joueur présent dans l’équipe type de l’année de l’UNFP et le club allemand pour un contrat de 5 ans et une indemnité de 30 M€. Les supporters lensois étaient déjà en train de regretter leur talentueux buteur belge. Mais c’était sans compter sur le deuxième du dernier championnat de Ligue 1 qui nourrit de grandes ambitions pour la saison prochaine aussi bien en France que sur la scène continentale.

Selon nos informations, Lens a pris note de l’intérêt appuyé du club allemand, mais n’a pas tremblé devant les 30 M€ proposés. En effet, le dauphin du PSG estime que l’offre est dérisoire par rapport à la valeur du joueur. Il faudra donc mettre beaucoup plus que cette somme pour faire infléchir la direction lensoise. Une très bonne nouvelle pour la Ligue 1 et pour le RC Lens qui a donc envoyé un message clair aux clubs voulant arracher ses meilleurs joueurs, du moins jusqu’à la prochaine offensive. D’ailleurs, une nouvelle offre est en préparation du côté du RBL pour Openda… Qu’on se le dise, le mercato estival va être interminable pour les Sang et Or.