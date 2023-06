Mercato : le RC Lens attaqué de toutes parts !

La suite après cette publicité

«On n’a pas toujours la main sur ces choses-là. On a conscience de notre taille, et si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire. On se prépare à ces éventualités.»Après la victoire 3-0 contre Ajaccio lors de la 37e journée de Ligue 1, le président du RC Lens Joseph Oughourlian, très rare dans les médias, prenait la parole à propos des offensives à venir sur ses meilleurs joueurs au mercato estival. Lucide sur la valeur de ses meilleurs joueurs, le dirigeant lensois s’inquiétait déjà pour un été qui pourrait être terrible pour le deuxième de la dernière édition de Ligue 1.

D’autant que la première attaque ne s’est pas fait attendre avec une offensive du RB Leizpig pour le buteur maison du RCL, Loïs Openda. Mais contrairement à ce qu’indiquait Oughourlian, Lens ne va pas déposer les armes facilement. Comme nous vous le révélions, Lens a refusé une première offre de 30 M€ de la part du club allemand pour l’attaquant international belge. Nous sommes d’ailleurs en mesure de vous révéler qu’il faudra que la deuxième tentative soit vraiment significative et bien supérieure à la première pour faire fléchir la direction du club nordiste.

Mais il n’y a pas que devant que la bande à Franck Haise doit s’inquiéter. Si Seko Fofana devrait rapidement voir des clubs fondre sur lui, c’est plus le secteur défensif qui laisse craindre le pire. Comme annoncé dans nos colonnes, Kevin Danso fait l’objet d’approches concrètes d’Italie à son sujet (AC Milan, Napoli, Fiorentina), un autre défenseur et non des moindres est lui aussi très courtisé. Selon nos informations, l’international argentin Facundo Medina (24 ans) est très apprecié Outre-Manche et plusieurs clubs de Premier League l’ont supervisé à plusieurs reprises à Bollaert.

Brighton (6e de PL), qui souhaite renforcer son secteur défensif, et un club dont le nom n’a pas filtré sont très fans de ce joueur explosif dur sur l’homme, fort dans les duels, à la mentalité de gagnant et pilier de la défense lensoise. Cette trouvaille de Florent Ghisolfi, qui l’avait recruté pour 3,5 M€ de Talleres Cordoba l’année de la remontée de Lens en Ligue 1, est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Mais là encore, il va falloir trouver les arguments pour convaincre le club artésien de laisser filer l’un de ses cadres (32 matches-2 buts en L1 cette saison) qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 et qui a été sélectionné avec l’équipe championne du monde pour la tournée de l’Argentine en Asie, en juin.