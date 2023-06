L’AC Milan accélère pour Kevin Danso

La suite après cette publicité

Débarqué en provenance de Augsbourg pour 5,5 M€, Kevin Danso est rapidement devenu un titulaire indiscutable dans la défense du RC Lens. L’international autrichien s’est imposé sans faire de bruit et s’impose désormais comme une référence du Championnat de France. Du haut de ses 24 ans, Danso a encore réalisé une saison impressionnante du côté des Sang et Or et a largement contribué à la qualification en Ligue des Champions et donc la deuxième place de son équipe cette année. C’est d’ailleurs logiquement qu’il a nommé dans l’équipe type de l’année en Ligue 1 lors des trophées UNFP.

Cette saison, il a ainsi disputé 39 matches (sur 40) et alors que son contrat se termine en juin 2026, son avenir a logiquement été au centre des débats ces derniers jours. L’ancien défenseur de Southampton avait même tenu à mettre les choses au clair au micro de RMC il y a quelques semaines. «Je me sens bien ici, il y a une bonne atmosphère. Tu peux te concentrer à 100 % dans le football. On est une vraie famille aussi. Il y a vraiment tout ici, c’est vraiment facile pour progresser, pas uniquement dans le football, mais aussi en tant que personne. (…) Je ne peux pas contrôler l’avenir, mais l’instant présent. On verra plus tard, je préfère me concentrer sur le présent », expliquait-il. Pourtant, après des performances solides, Kevin Danso est logiquement suivi et notamment en Italie.

L’AC Milan a pris contact

Il y a quelques semaines, nous vous révélions que Naples, qui devrait perdre Kim Min-Jae cet été, pensait à Kevin Danso à ce poste. Plus globalement, le profil du défenseur central autrichien séduit l’Italie. Dur sur l’homme, solide dans les duels avec une bonne pointe de vitesse, Danso a les qualités recherchées en Serie A. Selon nos informations, en plus du Napoli, Kevin Danso est dans le viseur de l’AC Milan qui a supervisé le roc défensif autrichien à plusieurs reprises. Le club lombard a même une longueur d’avance puisqu’une première prise de contacts a déjà eu lieu entre les différentes parties.

La formation de Stefano Pioli n’est pas la seule intéressée. La Fiorentina est aussi sur le coup. Mais la Viola, qui s’apprête à disputer une finale de C4, est confrontée à des soucis économiques. La valeur du joueur oscille entre 25 et 30 millions par la direction lensoise et avec la forte concurrence, elle n’a aucun intérêt à brader son joueur. De quoi compliquer la tâche à la Fiorentina. Il faudra donc casser sa tirelire pour arracher Danso au RCL qui disputera en plus la C1 la saison prochaine. L’avenir de Kevin Danso risque bien d’animer le mercato lensois.