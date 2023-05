Trophées UNFP : l’équipe type de la saison 2022-23 dévoilée !

La suite après cette publicité

Au lendemain du multiplex de l’avant-dernière journée de Ligue 1, qui a vu le Paris Saint-Germain soulevé son onzième titre, l’UNFP organisait sa cérémonie des Trophées UNFP, ce dimanche soir. L’occasion de connaître le nom du meilleur joueur, du meilleur espoir ou encore du meilleur gardien de la saison. Il y avait également un résultat très attendu, celui de l’équipe de cet exercice 2022-23. La saison passée, William Saliba (Olympique de Marseille), Aurélien Tchouameni (AS Monaco), Dimitri Payet (Olympique de Marseille) ou encore Kylian Mbappé (PSG) étaient nominés.

Et cette saison, le Paris Saint-Germain, le RC Lens, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice ont été représentés. Quatre joueurs du Paris Saint-Germain sont en effet présents cette année de ce XI type. On retrouve d’abord Brice Samba, nommé meilleur gardien de l’élite un peu plus tôt dans la soirée. Il y a aussi le Portugais Nuno Mendes au poste de latéral gauche, qui a remporté celui de meilleur espoir. On retrouve également Achraf Hakimi (PSG), Kevin Danso (Lens) et Chancel Mbemba (OM) dans ce 4-3-3 concocté par l’UNFP.

Quatre du PSG, quatre de Lens, pas de Lacazette

Pour le reste, le milieu du terrain est composée de Seko Fofana (Lens), encore présent dans cette meilleure équipe 2022-2023 de Ligue 1. Aux côtés de Valentin Rongier (OM) et Khéphren Thuram (Nice). Une bien belle équipe, mais il manque encore deux joueurs sur le plan offensif aux côtés de Kylian Mbappé, pour l’instant meilleur buteur de la Ligue 1 avec 28 buts.

Auteur d’une magnifique saison avec le RC Lens, Loïs Openda occupe le poste d’ailier, tandis que le Champion du monde 2022, Lionel Messi, absent de la cérémonie pour un voyage à Barcelone, a été choisi pour compléter l’attaque. Quatre Parisiens, quatre Lensois, deux Marseillais et un Niçois. En revanche, l’absence d’Alexandre Lacazette, auteur de 27 buts cette saison, est étonnante. S’il parvient à réaliser une grosse performance lors de la dernière journée contre l’OGC Nice, il pourrait être meilleur buteur de Ligue 1 2022-23 sans figurer dans l’équipe de la saison.