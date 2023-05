Mercato RC Lens : ça commence à bouger pour Kevin Danso !

Peu de gens connaissaient Kevin Danso à son arrivée au RC Lens durant l’été 2021 en provenance de Augsbourg pour 5,5 M€. Une fois encore, il s’agissait de l’une des très bonnes trouvailles de Florent Ghisolfi quand ce dernier était encore le directeur sportif du RC Lens. S’il a fallu une petite période d’adaptation pour que le roc défensif autrichien, qui n’avait pas vriament réussi à s’imposer à Southampton ou au Fortuna Dusseldorf, ne s’adapte à la Ligue 1, Danso est aujourd’hui consideré comme l’un des meilleurs spécialistes du poste en L1. Il faut dire qu’en compagnie de Jonathan Gradit et Facundo Medina, le n°4 lensois, fait partie de la meilleure défense de Ligue 1 et de loin avec seulement 25 buts encaissés.

Avec 33 apparitions sous les couleurs Sang et Or, Danso est l’un des piliers et l’un des grands artisans de l’incroyable saison des lensois en championnat cette saison. Fort dans les duels, bon de la tête, et doté encore d’une belle marge de progression, le solide défenseur artésien (1m90-89kg) a tout du défenseur moderne et suscite forcément de la convoitise dans un marché très ouvert cet été et où les besoins risquent d’être nombreux. Interrogé par RMC la semaine dernière, le principal intéressé avouait se sentir bien dans le Nord et assurait ne pas penser à son avenir. «Je me sens bien ici, il y a une bonne atmosphère. Tu peux te concentrer à 100 % dans le football. On est une vraie famille aussi. Il y a vraiment tout ici, c’est vraiment facile pour progresser, pas uniquement dans le football, mais aussi en tant que personne. Si je reste au RC Lens en cas de qualification en Ligue des Champions ? Pour l’instant, je ne pense pas à ça et je me concentre sur le prochain match. Je ne peux pas contrôler l’avenir, mais l’instant présent. On verra plus tard, je préfère me concentrer sur le présent»

Le Napoli et l’Inter Milan très chauds sur Kevin Danso

Les recruteurs des plus grands clubs européens (notamment anglais) ne manquent d’ailleurs pas une miette de ses performances mais deux sont d’ores et déjà plus chauds que d’autres sur le dossier. Et c’est notamment en Italie pour Kevin Danso jouit d’une belle cote. Selon nos informations, l’international autrichien (13 sélections) se trouve en bonne position dans la liste des possibles successeurs à Kim Min-jae, le roc défensif sud-coréen qui est déjà très courtisé et qui pourrait quitter le club napolitain cet été.

Autre club à la recherche d’un défenseur central, l’Inter Milan. Le club lombard, qui doit remplacer notamment Milan Skriniar en partance pour le PSG, voit en Kevin Danso un remplaçant idéal. Si aucune démarche concrète n’a encore été entamée auprès du RC Lens, le prix de Kevin Danso, dont le contrat chez l’actuel 3e de Ligue 1 court jusqu’en juin 2026, devrait osciller autour des 20 M€ surtout avec l’arrivée prochaine de clubs de Premier League dans le dossier.