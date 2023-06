Le LOSC et le RC Lens foncent sur Gift Emmanuel Orban !

La suite après cette publicité

En seulement six petits mois de compétition depuis sa signature à La Gantoise en provenance du Stabæk Fotball, l’attaquant nigérian Gift Emmanuel Orban a su mettre tout le monde d’accord grâce à une efficacité impressionnante devant le but. En effet, depuis son arrivée en Jupiler League l’hiver dernier contre seulement 3,5 millions d’euros, le buteur de 20 ans seulement a trouvé le chemin des filets à 20 reprises en 22 rencontres toutes compétitions confondues, en plus de 2 offrandes distribuées.

Une adaptation express au football belge qui confirme également un regain de forme des attaquants nigérians en Europe, comme l’illustrent Victor Osimhen (Naples), Ademola Lookman (Atalanta Bergame) ou encore Samuel Chukwueze (Villarreal). En plus d’avoir rapidement su s’imposer dans un championnat plus huppé que l’Eliteserien (D1 norvégienne), le joueur formé au Bison FC, pensionnaire de l’élite nigériane, a également brillé en Ligue Europa Conference s’offrant le triplé le plus rapide de l’histoire de la compétition avec trois buts marqués en trois minutes face à İstanbul Başakşehir. De quoi attirer même l’œil du FC Barcelone selon la presse espagnole…

À lire

Lens refuse l’offre du RB Leipzig pour Loïs Openda !

Un derby du Nord pour s’offrir Orban

Mais selon nos informations, deux clubs de Ligue 1 - européens la saison prochaine - joueront des coudes pour boucler le transfert : le LOSC et le RC Lens. C’est un fait, ces deux formations disposent chacune d’une des meilleures gâchettes de Ligue 1 avec respectivement Loïs Openda (21 buts) et Jonathan David (24 buts). Deux joueurs très courtisés et qui ont de grandes chances de prendre la tangente cet été. Le premier est suivi avec insistance par le RB Leizpig même si le club artésien a mis un premier stop au club allemand qui proposait 30 M€, ces derniers vont revenir avec une nouvelle offre cette fois-ci qui sera plus difficile à repousser.

La suite après cette publicité

De son côté, l’attaquant canadien est également en instance de départ, et ce même s’il avait évoqué sa volonté de rester chez les Dogues, alors que son contrat se termine en juin 2025. Un derby du Nord se profile donc puisque les deux clubs des Hauts-de-France ont déjà entamé des approches concrètes pour le convaincre de découvrir la Ligue 1 sous les couleurs, mais sans pour autant dégainer d’offre pour le moment. La Gantoise, ayant déboursé 3,5M pour ses services, s’attend à récupérer un chèque entre 15 et 20 M€ pour lui offrir une porte de sortie. Affaire à suivre donc.