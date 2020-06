PSG : Thiago Silva s'affiche avec le maillot de Fluminense

Alors qu'il arrive en fin de contrat au Paris SG le 30 juin prochain et qu'il se trouve actuellement en vacances dans son pays natal, le Brésil, Thiago Silva (35 ans) a posé dimanche avec le maillot de Fluminense floqué de son nom et du numéro 3. Le défenseur central auriverde ne s'est pas engagé en faveur de son ancien club (2006-2008) mais en est devenu un socio, en témoigne sa carte de membre avec laquelle il s'est également affichée.

La suite après cette publicité

S'il n'a jamais caché son désir de revenir à Fluminense dans sa carrière de joueur, O Monstro ne devrait pas revenir avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, comme l'avait spécifié le président du club brésilien. Ces dernières heures, le capitaine du PSG s'est retrouvé au cœur de l'actualité après une blague de l'ancien attaquant de l'OL, Fred, l'invitant à rejoindre la Tricolor. Alors que son statut et son profil plaisent en Premier League, Thiago Silva devrait terminer l'exercice 2019-2020 avec Paris, encore engagé en Ligue des Champions et qui doit disputer la finale de la Coupe de France et celle de la Coupe de la Ligue.