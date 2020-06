PSG : ça bouge en Premier League pour Thiago Silva

C'est peut-être bientôt la fin d'une histoire d'amour commencée durant l'été 2012 avec le PSG. À 35 ans et après 8 saisons à Paris (204 matches de L1 - 9 buts) ponctuées de nombreux trophées nationaux (7 titres de champions de France, 5 Coupe de la Ligue et 4 Coupe de France), Thiago Silva n'a jamais été aussi proche d'un départ du club de la capitale. En fin de contrat en juin prochain, il ne parvient pas pour le moment à se mettre d'accord avec Leonardo pour une prolongation.

Il faut dire que le sujet est sensible à Paris. Le roc défensif brésilien jouit de l'un des plus gros salaires de l'effectif parisien. À Paris, Thiago Silva touche 14 M€ annuels. À son âge, il n'y a aucune chance de voir Leonardo accepter de le prolonger sans une baisse significative de ses émoluments. Pour le moment, l'ancien du Milan priorise le PSG et peut compter sur l'appui de Thomas Tuchel. D'abord réfractaire, le directeur sportif brésilien serait toutefois prêt à accepter qu'il reste sur la base d'un contrat d'un an plus un an renouvelable. Seul problème, l'international brésilien et Leonardo ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde au niveau du salaire.

La Premier League s’intéresse au profil et au statut d’agent libre de Thiago Silva

Pour l'instant, c'est donc le statu quo qui règne au PSG sur le sujet Thiago Silva. Alors forcément, ce dernier jauge les opportunités qu'il peut avoir loin de Paris. Si la rumeur AC Milan a fait son retour ces derniers jours, le capitaine du PSG plaît aussi en Angleterre. Selon nos informations, Carlo Ancelotti apprécie tout particulièrement l'international brésilien aux 89 sélections et l’a même appelé pour lui faire la cour. Il faut dire que les deux hommes s’apprécient et se connaissent depuis 11 ans. Lors de son arrivée à l’AC Milan, Thiago Silva avait connu six premiers mois difficiles en Lombardie (les derniers sur le banc pour Ancelotti) et n’avait pas joué un match.

Pourtant, cette période et surtout le coach italien ont marqué «O Monstro» comme il l’expliquait il y a quelques mois. « J'ai travaillé avec beaucoup d’entraîneurs... Mais j'en retiens un particulièrement : coach Ancelotti. Parce que mon arrivée en Europe fût très difficile. Quand je suis arrivé à Milan, je suis resté six mois sans jouer. Mais durant ces six mois, j'ai été entraîné par un grand coach : Carlo Ancelotti. J'insiste, mais ces six mois ont changé toute ma vie. » Les deux hommes s’étaient retrouvés quelques années plus tard… au PSG.

Pour autant, rien n'indique qu'Everton va passer la seconde sur le dossier. Le technicien italien devra convaincre le directeur sportif des Toffees Marcel Brands de la nécessité de recruter Thiago Silva mais devra aussi convaincre le roc défensif parisien de baisser très sérieusement son salaire. Ses émoluments parisiens actuels étant incompatibles avec la grille salariale de l'autre club de Liverpool. À noter qu'un autre club anglais dont le nom n'a pas filtré serait aussi intéressé par le profil de Thiago Silva et de son statut d'agent libre. À quelques jours de la fin de son contrat, bien difficile de dire où Thiago Silva jouera la saison prochaine...