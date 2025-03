Ligue des Champions : le PSG a élaboré un plan ambitieux pour renverser Liverpool !

La semaine passée, le PSG a fait face à une énorme désillusion. Largement dominateur durant toute la rencontre face à Liverpool, le club de la capitale a finalement dû s’incliner en toute fin de rencontre sur un but d’Harvey Elliott. Un terrible coup dur qui a forcément crispé les supporters franciliens, qui malgré la prestation XXL de leur équipe, l’ont vu s’incliner et être contrainte à un exploit majuscule pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Au pied du mur, le PSG a travaillé toute la semaine pour préparer au mieux ce choc qui s’annonce haletant ce mardi soir à Anfield. En parallèle de la nouvelle victoire large acquise en Ligue 1 sur la pelouse de Rennes (1-4), les coéquipiers de João Neves ont donc reçu les conseils avisés de Luis Enrique pour se préparer à la bataille de la Mersey.

«Il nous raconte beaucoup d’histoires sur son passé, il nous dit qu’il faut rester concentré sur notre jeu, avoir de la confiance. Tout est possible finalement. Il nous donne la possibilité de nous faire voir de quoi on est capable», confiait d’ailleurs Khvicha Kvaratskhelia en conférence de presse ce lundi. Présent sur le banc du FC Barcelone lors de la folle remontada contre le Paris Saint-Germain en 2017, le coach ibérique a la recette pour préparer ce genre de grands rendez-vous. Ainsi, la gestion de la semaine de préparation s’est articulée autour de longues discussions tant collectives que personnelles avec son équipe comme l’explique la presse française ce mardi matin. Des dialogues qui ont un seul but : expliquer qu’aller chercher la qualification à Anfield n’a rien d’un exploit et est totalement à la portée de l’effectif parisien.

Tout le monde est confiant en interne au PSG !

Alors que Liverpool a très rarement perdu en Coupe d’Europe face à un club français à domicile, le PSG a l’occasion de rentrer dans l’histoire en cas de résultat favorable sur la pelouse du club de la Mersey. Pour autant, Luis Enrique a cherché à désacraliser l’événement un maximum en persuadant son groupe qu’un exploit était largement à leur portée. Ce travail de sape a déjà commencé après la rencontre aller au terme de laquelle le coach ibérique avait relativisé la défaite en expliquant déjà que la manche retour de l’autre côté de la Manche était abordable. Un postulat que Luis Enrique a illustré avec des séances vidéo qui ont eu leur effet sur le groupe.

En effet, selon nos confrères, alors que le groupe parisien était déjà sûr de ses forces après le match aller, la semaine de travail avec Luis Enrique a convaincu tout le monde au sein du club qu’un exploit était plus qu’abordable. Selon plusieurs sources, Nasser Al-Khelaïfi s’est même exprimé auprès du groupe parisien pour expliquer qu’une qualification était encore possible et que ce PSG nouvelle génération était capable des plus grands exploits. En parallèle de tout ce travail psychologique, Luis Enrique a également cherché à garder une certaine routine pour permettre aux Parisiens de ne pas être déboussolés avant un tel choc. Reste à savoir si cette attitude positive va permettre aux Parisiens d’aller réaliser un exploit majuscule sur la pelouse de l’un des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions.