L'avis tranché du patron de Mediapro sur le retour des supporters

Avec la crise du Coronavirus qui touche le monde actuellement, le football est dans le flou total. Si les rencontres des principaux championnats pourraient reprendre cet été, les stades seront désespérément vides et les matches se dérouleront donc à huis clos. Une décision inévitable pour Jaume Roures, le patron de Mediapro, prochain diffuseur de la Ligue 1 jusqu'en 2024. Selon lui, le retour des spectateurs dans les stades ne se fera pas avant 2021 car les gestes barrières ne pourront pas être appliqués.

« Il faudra attendre au moins un an avant qu'il y ait un vaccin, et nous ne pouvons mettre personne en danger avant. Il n'y a aucun moyen d'avoir une distanciation sociale lorsque vous avez 20 000 personnes dans un stade, a expliqué Jaume Roures lors d'un entretien accordé à la radio espagnole Onda Cero. Nous ne commencerons pas avant 2021 avec des supporters dans les stades, à moins que les scientifiques du monde ne surprennent tout le monde et proposent un vaccin accessible avant cette date. Ce qui, selon les scientifiques, semble impossible. »