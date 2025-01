Manchester City dégaine encore plus de 60M€ pour un défenseur !

Voulant se renforcer cet hiver après un début de saison raté, Manchester City multiplie les pistes. Sixième de Premier League, le club anglais est loin de ses objectifs et a connu de nombreux pépins physiques tandis que certains cadres ont déçu. Alors que les pistes menant à Omar Marmoush (Eintracht Francfort), Vitor Reis (Palmeiras) et Abdukodir Khusanov (Lens) sont en phase de finalisation, un nouveau dossier chaud vient de s’ouvrir.

En effet, les Sky Blues ont également ciblé un joueur de la Juventus en la personne d’Andrea Cambiaso (24 ans) comme l’a annoncé Tuttosport ce matin. Profil offensif et créatif, l’ancien de la Genoa est un cadre de la Vecchia Signora et un des hommes forts de Thiago Motta depuis son arrivée sur le banc des Andrea Cambiaso plaît particulièrement à l’équipe coachée par Pep Guardiola.

La Juventus espère 80 millions d’euros

International italien, il a réalisé un bon début de saison avec 25 apparitions pour 2 buts et 2 passes décisives. Des prestations plutôt solides pour le latéral droit capable de jouer comme ailier, piston et peut même dépanner sur le flanc gauche. Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2029 depuis sa prolongation en mai dernier, ce joueur ambidextre dispose d’un profil moderne et recherché.

Les Sky Blues ont finalement formulé une première offre pour le joueur. Selon Sky Italia, celle-ci s’élève entre 60 et 65 millions d’euros. Un chiffre important même si la Juventus n’est pas spécialement vendeuse et sait que le remplacer sera difficile. Les Turinois auraient ainsi réclamé ainsi 80 millions d’euros pour Andrea Cambiaso aux Mancuniens. De son côté, The Telegraph précise d’ailleurs que Manchester City pourrait patienter et attendre l’été prochain pour parvenir à un accord total. A suivre.