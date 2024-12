L’OL serait en passe de conclure une vente à 8 M€ !

L’hiver de l’Olympique Lyonnais risque d’être agité. Cinquième du classement de Ligue 1, l’équipe de Pierre Sage fait bonne figure en championnat. Malheureusement pour les fans rhodaniens, la sanction infligée par la DNCG (interdiction de recrutement + rétrogradation provisoire en L2 en fin de saison) oblige John Textor et ses équipes à devoir vendre pour combler leur dette.

La suite après cette publicité

Si Rayan Cherki, Malick Fofana ou autres sont les candidats désignés au départ, un autre joueur de la galaxie Eagle pourrait permettre aux Gones de renflouer leurs caisses. Il s’agit d’Adryelson, le défenseur brésilien de 26 ans. Selon le média No Ataque, l’OL serait en passe de conclure la vente de son défenseur à Cruzeiro. Une opération qui serait profitable aux Gones puisqu’elle rapporterait 8 M€ aux septuples champions de France.

Une petite plus-value pour l’OL

Arrivé en France il y a bientôt un an en provenance de Botafogo, le joueur ne s’est jamais imposé dans l’Hexagone. Renvoyé au club carioca sous la forme d’un prêt en septembre dernier, Adryelson a profité de son come-back au Fogão pour se refaire la cerise en remportant la Copa Libertadores et la Série A brésilienne. Mais l’idée n’a jamais été de le faire rester à Botafogo. Dernièrement, nous vous indiquions d’ailleurs que le joueur était attendu à Lyon, avant de voir l’OL statuer sur son cas. Hier soir, le club carioca avait même déjà annoncé son départ.

La suite après cette publicité

« MERCI, SHÉRIF ! Synonyme de dévouement, d’engagement et d’effort, Adryelson est revenu à Botafogo pour une mission et a marqué son nom dans notre histoire avec un voyage Glorieux qui a culminé avec les titres de la Libertadores et du Championnat brésilien. Adry, ton dévouement, tes efforts et ton engagement ont laissé des traces et des moments inoubliables, et nous tous, les alvinegros, sommes immensément fiers de toi. Bonne chance, Shérif. Tu feras toujours partie de notre histoire. C’EST ÉCRIT ! » Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2028, Adryelson permettrait donc aux Gones de réaliser une petite plus-value puisqu’il n’avait coûté que 3,58 M€ en janvier 2024.