Lille : fin de saison pour Tiago Djalo

Lors du Derby du Nord entre Lens et Lille, Tiago Djalo s’est blessé à la fin du premier quart d’heure de la rencontre (13e). Alors qu’il venait de contrer un centre d’Adrien Thomasson, le défenseur lillois s’est fait mal tout seul et il a dû être soigné en dehors des limites du terrain par le staff médical de son club. Malheureusement, Lille a donné des nouvelles de son joueur ce lundi et elles ne sont vraiment pas bonnes.

Tiago Djalo a passé des examens complémentaires en début de semaine et il souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit qui nécessitera une intervention chirurgicale. «La saison 2022-2023 de Tiago Djalo est d’ores et déjà terminée» a d’ailleurs annoncé dans un communiqué le club lillois.

