FC Barcelone - Séville FC : les compositions probables

En clôture de la 5e journée, la Liga nous offre un choc entre le FC Barcelone et le Séville FC (à suivre en direct commenté sur notre site) ! Deux équipes qui ont réussi leur début de saison avec deux victoires donc la rencontre de ce soir permettra, déjà, de prendre avantage certain dans la course au titre. Ronald Koeman, l'entraîneur blaugrana, devrait s'appuyer sur son 4-2-3-1 mis en place depuis sa prise de fonction. Ainsi, Neto gardera les buts en l'absence de Ter Stegen. Une défense à quatre composée, de gauche à droite, de Alba, Araujo, Piqué et Sergi Roberto. Busquets et de Jong formeront le double pivot du milieu. Coutinho aura le rôle de numéro 10 et sera entouré du trio Ansu Fati à gauche, Griezmann à droite et Lionel Messi à la pointe de l'attaque.

De son côté, Julen Lopetegui ne devrait pas déroger à son immuable 4-3-3. Bono sera aligné dans les buts avec une défense où devrait figurer Acuña, Diego Carlos, Koundé et Jesus Navas. Le trio du milieu sera composé par Fernando, Jordan et le l'ancien Barcelonais Rakitic qui fera son grand retour au Camp Nou. Enfin, en attaque Munir et Ocampos seront chargés de soutenir De Jong.