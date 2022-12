Angleterre : l'avenir de Gareth Southgate discuté début janvier

Sous contrat jusqu'en décembre 2024, Gareth Southgate n'a pas encore décidé pour son avenir sur le banc des Three Lions. C'est un véritable sujet en ce moment de l'autre côté de la Manche. Après l'élimination en quart de finale du Mondial au Qatar contre les Bleus, l'homme de 52 ans avait déclaré vouloir réfléchir tranquillement avant de prendre une décision. La Fédération anglaise aimerait y voir plus clair après les fêtes, comme l'explique Sky Sports.

Comme le raconte également The Telegraph, la majorité de l'effectif anglais veut que leur sélectionneur reste, et ce après notamment la défaite en finale du dernier Euro contre l'Italie et la récente désillusion contre l'équipe de France. L'idée est de gagner l'Euro 2024 sous ordres. S'il est amené à quitter son poste, des entraîneurs étrangers, comme Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel ou Brendan Rodgers, sont des candidats.