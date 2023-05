PSG : Edouard Michut pas conservé par Sunderland

Pour le moment, il va retourner au PSG. Auteur de 2 buts en 31 matches toutes compétitions confondues avec Sunderland cette saison, Edouard Michut ne restera pas plus chez le sixième de Championship qui n’a pas souhaité lever son option d’achat. Pour rappel, formé au PSG, le natif d’Aix-les-Bains avait joué 8 fois sous les couleurs parisiennes, dont six fois en Ligue 1. Néanmoins, d’après Sky Sports, le jeune milieu de terrain de 20 ans garde des courtisans outre-Manche. En effet, d’après le média anglais, Fulham est intéressé par Michut car impressionné par les progrès qu’il a réalisé en seconde division malgré l’échec des siens lors des play-offs pour la montée face à Luton Town (3-2 sur les deux matches).

Dans son communiqué, Sunderland a tenu à saluer le joueur pour son professionnalisme : «Edouard a joué un rôle de premier plan tout au long de sa période de prêt au Stadium of Light et nous le remercions pour sa contribution. Il est très respecté par tous au Sunderland AFC, mais après une période de dialogue avec le joueur et ses représentants, toutes les parties ont mutuellement convenu qu’il était préférable de poursuivre d’autres opportunités en ce moment. Nous avons vraiment apprécié de travailler avec Edou et nous lui souhaitons bonne chance pour l’avenir.»

