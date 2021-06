Dortmund : Jude Bellingham va prolonger !

Arrivé il y a un an en Allemagne, le très jeune Jude Bellingham a vite bluffé son monde. Impressionnant cette saison en Bundesliga et en Ligue des champions (39 rencontres cumulées pour 2 buts et 4 passes décisives), le milieu de seulement 17 ans attise les convoitises. Mais pas question pour Dortmund de le laisser partir.

La suite après cette publicité

Selon les informations de BILD, le contrat de Jude Bellingham va être prolongé jusqu'en 2025. Les deux parties ont trouvé un accord sur une extension du contrat de deux saisons supplémentaires. Une volonté de la direction de Dortmund qui souhaite que le jeune international anglais s’inscrive dans le projet du club.