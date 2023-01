Rennes - PSG : les notes du match

La suite après cette publicité

Le PSG fait grise mine. Quatre jours après sa victoire contre l’Angers SCO (2-0) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a connu diverses fortunes ce dimanche, sur la pelouse du Stade Rennais FC (0-1), en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Face à la puissance offensive des joueurs de Christophe Galtier, qui alignait un trio Neymar-Messi-Ekitike et laissait Mbappé sur le banc au coup d’envoi, Bruno Genesio, privé d’Omari, Bourigeaud, Terrier, Santamaria, Gomis et Xeka, décidait de mettre en place un bloc plutôt bas pour contrer les champions de France en titre.

Cela a très bien fonctionné pour les Bretons. Les Parisiens ont eu du mal à trouver des espaces. De quoi assister à un début de partie fermé. Les Rennais, privés du ballon, exploitaient bien les coups et posaient des difficultés à leurs adversaires au fil des minutes. Il fallait d’ailleurs un Donnarumma vigilant pour empêcher les locaux d’ouvrir le score (33e, 39e, 42e).

La nouvelle prestation indigente des joueurs du PSG

Traoré fait chavirer les Rennais

Au retour des vestiaires, le Paris SG peinait toujours autant au Roazhon Park. Après 55 minutes de jeu, Galtier lançait alors Mbappé et Hakimi pour faire la différence. Cela n’a pas vraiment eu l’effet escompté. Le SRFC enflammait l’enceinte bretonne grâce à un tir croisé signé Traoré, bien trouvé par un Truffert qui s’éait joué d’Hakimi sur le côté droit (1-0, 65e). Dans la foulée, KM7, parti à la limite du hors-jeu, gâchait une occasion en or d’égaliser en ne cadrant pas son face-à-face avec Mandanda (69e). Pour son 200e match, Mbappé n’aura pas trouvé la faille, ni fait la différence. Tout comme Messi et Neymar, décevants.

La soirée de Rennes aurait pu être parfaite si Kalimuendo n’avait pas quitté ses partenaires sur blessure (76e). Les Bretons, qui ont tenu bon face aux timides assauts parisiens en fin de partie et auraient même pu embellir le score (90e+6), pourront au moins se consoler : les voilà revenus à hauteur de l’AS Monaco au classement, seulement devancés à la différence de buts, et à 5 longueurs de l’OM (3e). De son côté, le PSG, qui a perdu pour la 2e fois en 3 rencontres, n’a plus que 3 points d’avance sur son dauphin, le RC Lens, et 5 sur son rival marseillais. Le contenu du jeu des Rouge et Bleu risque de faire jaser dans les prochaines heures.

- L’homme du match : Lovro Majer (8) : l’international croate, revenu avec le statut de demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, a réalisé une prestation pleine. Il a donné le tempo et a été précieux dans la conservation de balle de son équipe grâce à sa qualité technique. Son coup-franc puissant et vicieux est bien repoussé par Donnarumma (64e). Clairvoyant dans son placement, il a récupéré de nombreux ballons en deuxième mi-temps, permettant à son équipe de sortir la tête de l’eau (49e, 65e). Avec Rodon, il est le meilleur Breton ce soir. Le maestro croate a parlé. Remplacé par Tait (89e).

Rennes

Mandanda (6,5) : au chômage technique en première période, l’ancien international français s’est contenté de relances au pied parfaitement gérées quand il le fallait. Il réalise une parade réflexe à bout portant devant Ekitike (48e) et une belle claquette sur une reprise de volée de Bernat (80e). À 37 ans, le néo retraité international a montré qu’il avait encore plusieurs beaux mois, voire plusieurs belles années devant lui.

Traoré (7) : en première période, le latéral malien a tenu son rang dans son couloir droit et a rarement été inquiété dans le un contre un. Son positionnement, toujours réfléchi, lui a permis de récupérer de nombreux ballons dans des situations brûlantes (13e, 37e). L’ancien Rémois s’est libéré en multipliant les montées en deuxième période, et a même été récompensé par un but dans une position d’attaquant (65e). Souvent juste dans sa lecture du jeu, il a réalisé une intervention encore déterminante devant Hakimi (82e). En clair, il a encore prouvé ce soir qu’il avait son rond de serviette à la table des meilleurs latéraux du championnat.

Rodon (6,5) : le défenseur gallois prêté par Tottenham a livré une prestation très sérieuse sur le plan défensif. Avec Wooh, il a muselé Ekitike, qui n’a pu se contenter que de miettes. Il intervient en pompier de service sur les frappes de Vitinha (41e) et Messi (42e) dans sa surface de réparation. En deuxième période, son body language a donné la sensation qu’il était le patron de cette défense, parlant et replaçant en permanence ses partenaires. Il réalise un retour important devant Neymar (89e). Sur la corde raide en début de saison, le défenseur de 25 ans a prouvé ce soir qu’il continuait de prendre ses marques en Bretagne.

Wooh (5,5) : le menu était copieux pour l’ancien défenseur de Lens, mais il n’a pas cédé à l’indigestion. Très sérieux dans son placement, il a parfaitement géré les temps faibles de son équipe. Il réalise une intervention déterminante dans sa surface (62e) alors que l’oxygène commençait à se raréfier pour son équipe. Très appliqué dans son placement, il est solide devant Mbappé (86e). S’il avait très peu joué la saison dernière dans l’Artois (17 matches de Ligue 1), il est en train de prendre une toute autre dimension cette saison, en Bretagne.

Theate (7) : Avec ses deux partenaires Rodon et Wooh, il a lui aussi réalisé un match très solide. Rarement sollicité dans le un contre un en première période, il a fait valoir sa superbe lecture de jeu en récupérant plusieurs ballons hauts (13e, 54e). L’ancien joueur de Bologne, arrivé l’été dernier contre 19 M€, a également pu faire apprécier la qualité de son pied gauche, notamment sur le but de Traoré (65e) où il trouve astucieusement Truffert dans le dos de la défense parisienne. En fin de match, il a su gérer les temps faibles de son équipe en grattant quelques fautes (88e, 89e).

Truffert (7,5) : aligné dans le couloir gauche du 5-3-2 de Bruno Génésio, l’international espoir français avait pour mission de contenir Messi et Mukiele, et il l’a très bien fait. Le joueur formé au club n’était pas loin d’être passeur décisif sur un centre téléguidé pour Kalimuendo (38e). Il l’est en revanche en deuxième période, cette fois pour Traoré, après un beau centre en retrait (65e). Il a tenu son rang défensivement, même avec l’entrée en jeu d’Hakimi. Remplacé par Meling (76e)

Ugochukwu (6,5) : l’enfant issu du cru n’a pas succombé au vertige de la rencontre de ce soir. À 17 ans, il a livré une prestation taille patron, récupérant plusieurs ballons précieux (17e, 34e). Balle aux pieds, il a apporté de la verticalité en refusant de se contenter de passes latérales. Son petit pont sur Vitinha (37e) est révélateur de l’assurance qu’il dégage. Il a surtout dû défendre en seconde période, et il l’a très bien fait notamment devant Mbappé (90e, 93e).

Majer (8) : voir ci-dessus.

Doué (5.5) : révélation de cette saison du côté de Rennes, Desiré Doué a encore montré qu’il avait du ballon ce soir. Le joueur de 17 ans, issu du cru, a gratté plusieurs ballons dans les pieds de Neymar en première mi-temps (3e, 33e) et n’a pas eu froid aux yeux en allant s’embarquer dans des duels. Il a essentiellement priorisé ses tâches défensives et a respecté à la lettre le plan de jeu de Bruno Génésio Remplacé par Doku (68e).

Gouiri (5,5) : très peu en vue en première période, le joueur formé à Lyon a été bousculé par Ramos dans ses duels. Il a souvent dû décrocher pour participer au jeu, mais a été beaucoup moins en vue que Kalimuendo. Il avait pour mission d’assurer le premier rideau défensif avec Kalimuendo, et n’a pas rechigné sur les efforts. Offensivement, il n’a rien eu à se mettre sous la dent. Remplacé par Sulemana (89e).

Kalimuendo (6,5) : étant formé au PSG, cette rencontre avait un parfum particulier pour lui, et l’international espoir français s’est montré à son avantage. Précieux dos au jeu où il a été un véritable masque à oxygène pour son équipe, Kalimuendo aurait même pu ouvrir le score sur une belle reprise de volée, finalement repoussée par Donnarumma (28e). Dans son rôle de premier rideau défensif, l’ancien Lensois a brillé. Il réalise un retour précieux devant Mbappé (60e). Remplacé par Assignon (76e), qui a joué dans un rôle de deuxième latéral et a gratté plusieurs ballons (77e, 79e). Il manque la balle de match (96e).

PSG

- Donnarumma (5) : dans les buts parisiens, le numéro 1 de la Nazionale a assuré au cours du premier acte. Rassurant sur la première tentative de Kalimuendo (7e), il se montrait une nouvelle fois décisif sur la deuxième frappe de l’ancien Lensois (27e). Sérieux sur le coup franc de Majer (33e), l’ancien dernier rempart de l’AC Milan ne pouvait cependant rien faire face à la frappe croisée de Traoré (65e).

- Ramos (4) : aligné au sein de la charnière parisienne, l’international espagnol (180 sélections, 23 buts) n’a jamais été réellement inquiété malgré l’activité de Kalimuendo. Parfois friable dans le duel (2/8 au cours des 45 premières minutes), l’ex-Merengue ne pouvait rien faire sur l’ouverture du score de Traoré (65e).

- Marquinhos (5,5) : aux côtés de l’ancien Madrilène, le capitaine parisien a vécu un premier acte relativement calme. Profitant d’une mi-temps terne, le défenseur brésilien s’est montré au rendez-vous. Cohérent en première période, il se montrait cependant trop laxiste sur l’action menant à l’ouverture du score rennaise (65e).

- Danilo (5) : titularisé en défense, le Portugais n’a pas souffert face aux offensives rennaises. Sérieux et appliqué, le défenseur des champions de France en titre s’est contenté d’assurer son jeu de relance et de bien bloquer les espaces. Plus discret au retour des vestiaires, il ne pouvait que constater les dégâts sur le but de Traoré (65e). Remplacé par Sanches (83e).

- Mukiele (5) : présent en tant que piston droit, le Français de 25 ans, préféré à Hakimi de retour de vacances, a tenté de proposer offensivement mais s’est souvent confronté au sérieux défensif du Stade Rennais. Parfois mis en difficulté face aux montées de Truffert, l’ancien du RB Leipzig n’a globalement pas eu l’occasion de se montrer. Remplacé par Hakimi (55e), l’international marocain se faisait dépasser sur l’ouverture du score rennaise.

- Zaïre-Emery (5) : aligné en tant que double pivot, en l’absence de Verratti touché au quadriceps, le Titi parisien a globalement très bien tenu son rang. Intéressant dans le duel, disponible pour ses partenaires et précis dans l’orientation du jeu, le jeune milieu parisien s’est mis en valeur en terres bretonnes. Plus discret en seconde période, il cédait finalement sa place. Remplacé par Soler (72e), incapable de changer le cours de cette rencontre.

- Vitinha (6) : dans le onze de départ pour la treizième fois de la saison, le milieu de terrain portugais (8 sélections) s’est montré à son aise au cours du premier acte. Indispensable dans la récupération du ballon (8 récupérations), l’ex-joueur de Porto a souvent été à l’origine des mouvements offensifs du PSG. Moins influant après la pause, il quittait finalement ses partenaires avant le dernier quart d’heure. Remplacé par Ruiz (73e).

- Bernat (5,5) : sur le couloir gauche de la défense parisienne, le piston des Rouge-et-Bleu a traversé la première période avec sérieux. Sans se distinguer, le défenseur de la Roja a parfaitement tenu son rang. Peu influant, l’Espagnol se faisait dépasser par Truffert sur le but rennais (65e). Un match malgré tout cohérent.

- Neymar (2,5) : en retrait d’Hugo Ekitike, le Brésilien n’a pas forcément pesé au cours de la première période. Souvent pris dans le duel, l’ancien joueur des Blaugranas s’est globalement bien fait cerner par la défense rennaise. Toujours autant en retrait au retour des vestiaires, l’ex-attaquant du Barça n’a clairement pas marqué ce choc face à Rennes. Une prestation sans saveur.

- Messi (3) : très sérieux pour son retour face à Angers, le champion du monde argentin n’a pas connu la même réussite au Roazhon Park. Globalement discret au cours de toute la rencontre malgré quelques décrochages intéressants, le septuple Ballon d’Or a traversé la rencontre sans peser.

- Ekitike (3) : aligné en pointe de l’attaque, l’ancien attaquant du Stade de Reims n’a jamais eu l’occasion de briller. Esseulé durant les 45 premières minutes, il ne s’est pas non plus mis en valeur au retour des vestiaires. Trop discret, il cédait sa place à Mbappé (55e), auteur d’un gros loupé face à Mandanda.

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI du Stade Rennais

Le XI du PSG