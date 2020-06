Un premier trailer et une date de sortie officielle dévoilés pour FIFA 21 !

Si la saison a été chamboulée par la pandémie de coronavirus, tous les grands championnats européens (hormis la Ligue 1) et des Coupes d'Europe vont se terminer bien plus tard que d'habitude, jusqu'à fin août pour la C1 notamment. Du coup, EA Sports, qui sort généralement son édition annuelle de sa célèbre simulation de football FIFA le dernier jeudi de septembre, a revu ses plans et va proposer une date de sortie plus tardive. Il faudra donc attendre le vendredi 9 octobre pour découvrir FIFA 21.

Temps de chargement plus rapides, animations plus réalistes que jamais et quelques nouveautés sont à prévoir pour cette nouvelle édition. Les fans de FIFA ont d'ailleurs pu découvrir un premier trailer sur les réseaux sociaux jeudi soir lors de la conférence EA Play Live 2020 d’Electronic Arts. Une bande-annonce qui présente en parallèle Madden NFL 21 et FIFA 21 via Tom Brady et Kylian Mbappé. De quoi se donner déjà une petite idée de la version 2021 du célèbre opus proposé par EA Sports. À noter que les joueurs qui achèteront le jeu sur PlayStation 4 ou Xbox One obtiendront la version PlayStation 5 ou Xbox Series X sans frais supplémentaires.