Real Madrid : tous les joueurs sont en vente !

Le Real Madrid a perdu deux joueurs majeurs cet été déjà : Sergio Ramos et Raphaël Varane. Et les Merengues ne devraient a priori pas recruter pour les remplacer, même si David Alaba était déjà arrivé en début d'été et est appelé à prendre l'une des deux places laissées libres dans le onze. Quoi qu'il en soit, il y a encore de nombreux dossiers à gérer.

Comme le FC Barcelone, le club de la capitale espagnole peine à dégraisser. Les offres n'abondent pas pour les joueurs comme Isco, Luka Jovic, Gareth Bale ou Mariano, notamment car les éléments en question ont des salaires trop importants. Et le Real Madrid a pourtant l'intention de continuer à récupérer des chèques cet été. Hier, c'est notamment de Martin Ødegaard dont il était question dans les médias ibériques.

Le Real Madrid écoutera des offres pour tout le monde !

Mais voilà qu'Onda Cero dévoile une véritable petite bombe. Aujourd'hui, tous les joueurs du Real Madrid sont considérés comme étant sur le marché. Cela ne veut pas dire que Florentino Pérez souhaite se débarrasser de tous ses joueurs, mais qu'il n'y en a aucun pour lequel il n'écoutera pas d'offres. Ainsi, en cas de bonne proposition, même des joueurs qui étaient jusqu'ici considérés intouchables seront vendus.

Des joueurs comme Karim Benzema, Thibaut Courtois ou Casemiro pourraient donc, en cas d'offre considérée satisfaisante, faire leurs valises cet été. On n'en est pas encore là évidemment, d'autant plus que ces trois exemples sont particulièrement onéreux, mais cela veut dire que si des clubs souhaitent faire leurs courses à Madrid cet été, les portes sont ouvertes...