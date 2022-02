FC Barcelone : les débuts rêvés de Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

Quatrième de Liga à seulement quatre longueurs du Betis, troisième du championnat espagnol, le FC Barcelone retrouve de sa superbe après un début de saison plus que délicat. Qualifiés, par ailleurs, pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa où ils retrouveront les Turcs de Galatasaray, les Blaugranas ont d'ailleurs confirmé ce renouveau certain face au Napoli en s'imposant (4-2) lors du match retour des seizièmes de finale jeudi dernier. Une performance aboutie, symbolisée par l'apport offensif de sa nouvelle recrue : Pierre-Emerick Aubameyang, une nouvelle fois buteur lors de cette rencontre. Inspiré sur le front de l'attaque barcelonaise depuis son arrivée en terres catalanes, l'ancien buteur des Gunners a d'ores et déjà conquis les Culés.

Apparu pour la première fois sous les ordres de Xavi lors de la probante victoire du Barça contre l’Atlético de Madrid (4-2), le 6 février dernier, l'international gabonais (72 sélections, 30 buts) s'est depuis parfaitement adapté au système catalan et n'a pas mis longtemps à s'entendre avec les deux autres renforts du Barça : Ferran Torres et Adama Traoré. Auteur d'un triplé retentissant lors du succès barcelonais face à Valence (4-1) à l'occasion de la dernière journée de Liga, PEA s'est donc encore récemment distingué sur la scène européenne pour ajouter un quatrième but sous ses nouvelles couleurs face aux Partenopei.

Pari déjà réussi pour Pierre-Emerick Aubameyang !

Un rendement d'ores et déjà à la hauteur des espoirs placés en lui et qui ne manque pas de ravir ses coéquipiers. « J'espère qu'il continuera à nous aider comme ça parce que c'est un grand joueur et l'avoir dans l'équipe après un transfert gratuit est un cadeau. Il travaille très bien, il est venu ici en ayant besoin de minutes mais il les obtient maintenant », déclarait ainsi dernièrement Sergio Busquets au micro de Movistar +. Soutenu par son nouvel entraîneur et parfaitement intégré au style de jeu prôné par l'ancien milieu de terrain des Blaugranas, Pierre-Emerick Aubameyang ne pouvait rêver meilleurs débuts.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, celui qui fêtera ses 33 ans, le 18 juin prochain, aura d'ailleurs une nouvelle occasion, lors de la réception de Bilbao ce dimanche à 21 heures, de prouver à la Catalogne son aspect incontournable à la pointe de l'attaque catalane. En attendant, les dirigeants du Barça peuvent déjà se féliciter de ce pari qui, pour l'instant, semble plus que réussi. Ambitionnant de rester au sommet et performant dans toutes les compétitions engagées, le Barça pourra par ailleurs compter sur son nouveau renfort de luxe face à Galatasaray les 10 et 17 mars prochains. Double buteur face à la formation turque, alors qu'il évoluait sous les couleurs du Borussia Dortmund, lors du match de groupe de la Ligue des champions en 2014-2015, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait une nouvelle fois revêtir l'habit de héros pour le FC Barcelone.