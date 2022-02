Ligue Europa : l'OL et Monaco évitent le pire, le FC Barcelone hérite de Galatasaray

Ça aurait pu être pire pour les clubs français. Malgré leurs premières places de groupe, l’OL et Monaco n’étaient pas vraiment protégés pas leur statut de tête de série. La faute aux équipes reversées de la Ligue des Champions en Ligue Europa, puis qualifiées hier après un tour de barrage. Résultat, il y aura une véritable confrontation franco-portugaise, qui aura une certaine incidence sur l’indice UEFA, en fonction des qualifications.

L’OL jouera le FC Porto avec match aller au Portugal le 9 mars (18h45) et le retour au Groupama Stadium le 17 mars. Ce match ne sera pas simple du tout face au leader de la Liga Bwin. Cela rappellera également un certain 8e de finale de Ligue des Champions contre le futur champion d’Europe emmené par José Mourinho lors de la saison 2003/2004. Les Lyonnais auront pour mission de faire mieux que leurs illustres prédécesseurs.

Galatasaray pour le Barça

Pour l’AS Monaco, cela semble un peu moins coriace, sur le papier du moins. Le club asémiste fera face au Sporting Braga, 4e de son championnat, une formation de plus en plus habituée aux joutes européennes. La première manche de cette double confrontation aura lieu dans le stade à l’environnement minéral de Braga le 10 mars. Le retour se déroulera à Louis II le 17 mars, une semaine plus tard.

Si nous parlions de tirage abordable, c'est surtout que les clubs français évitent le Barça, qui défiera Galatasaray, le RB Leipzig, adversaire du Spartak Moscou, ou encore l'Atalanta lequel jouera le Bayer Leverkusen. Le Séville FC, dont le stade accueillera la finale le 18 mai, aura West Ham comme obstacle, tandis que le voisin, le Betis de Fekir fera face à l'Eintracht Francfort. Il y aura un dernier 8e entre les Rangers et l'Etoile Rouge.

Le tirage au sort des 8es de finale :