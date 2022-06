La suite après cette publicité

Après de longs mois de suspens, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Une excellente nouvelle pour les supporters franciliens, moins pour les fans du Real Madrid. Présent en conférence de presse, l’ancien Titi Moussa Diaby n’a pas échappé lui non plus au sujet. Et voici ce qu’il en pense.