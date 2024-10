Clasico : des cris racistes contre Lamine Yamal et Alejandro Baldé

Les actes racistes se suivent et se ressemblent dans les stades espagnols… Ce samedi soir au Santiago-Bernabéu, lors de la démonstration barcelonaise face au Real Madrid (0-4), Alejandro Baldé et Lamine Yamal ont été victimes d’insultes racistes après le but inscrit par ce dernier. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut entendre des supporters madrilènes crier "p*to n°gro" à l’encontre des deux Barcelonais.

Quinze jours après les incidents racistes survenus lors du match entre streamers au Ryadh Air Metropolitano, déjà à Madrid, voici une nouvelle illustration du problème sérieux qui existe et doit être éradiqué en Espagne. Vinicius Jr. mène lui aussi de son côté un combat quotidien contre les racistes dans les stades de Liga. Même si le Brésilien porte les couleurs du Real Madrid, le Bernabéu n’échappe pas à la règle. Navrant.